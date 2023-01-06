Табу на замиокулькас: кому категорически нельзя держать дома долларовое дерево

Замиокулькас привлекает цветоводов красотой и неприхотливостью. Но безопасно ли держать дома долларовое дерево?

Чем ядовит замиокулькас / Фото pexels.com

Замиокулькас - красивое растение, которое станет эффектным украшением любого интерьера. Его глянцевые и гладкие листья насыщенного зеленого цвета притягивают взгляд. Цветок может достигать в высоту до нескольких метров и похож на дерево в процессе роста. Благодаря форме листьев замиокулькас в народе называют долларовым деревом. Согласно приметам, он может принести богатство своему владельцу.

Привлекает цветоводов замиокулькас еще и тем, что относится к списку самых неприхотливых комнатных растений. Долларовое дерево очень долго может жить без полива и не нуждается в частой пересадке. Кроме того, даже если замиокулькас будет стоять в слабо освещенном месте, он не потеряет яркости листьев. Однако, стоит несколько раз подумать, прежде чем приносить долларовое дерево домой - на это есть и мистическая, и вполне логичная причина.

Чем ядовит замиокулькас

В листьях замиокулькаса содержится ядовитый клеточный сок. Причём ядовитые вещества есть во всех его частях - листьях, стеблях и корневищах.

Если сок долларового дерева попадет на кожу, то на ней могут появиться небольшие пятна, как от ожогов.

Если части растения попадут в желудочно-кишечный тракт, то могут вызвать расстройство работы пищеварительной системы.

Если сок попал в глаза, он может вызвать нарушение зрения и сильное жжение.

Также из-за яда замиокулькаса могут возникнуть аллергические проявления (насморк, кашель, сыпь и другое).

Листья, стебли и корни долларового дерева ядовиты / Фото pexels.com

Ухаживать за растением нужно только в перчатках. Если в доме есть маленькие дети или животные, то от долларового дерева стоит отказаться.

Долларовое дерево - мужегон

Согласно поверьям, растение может наделить женщин венцом безбрачия. Эту примету связывают с ядовитостью сока листьев. Кроме того, считается, что замиокулькас обладает особой энергетикой, сила которой способна оберегать женщин от мужчин.

Наукой эти приметы не доказаны, но в народе говорят, что некоторые девушки смогли обрести счастье в личной жизни лишь после того, как избавились от замиокулькаса.

В то же время существует и другая примета, согласно которой долларовое дерево может принести девушка предложение о замужестве. Но для этого замиокулькас должен зацвести.

Также цветущее долларовое дерево сулит хозяевам дома беременность, удачу в работе и карьере.

Если же растение вянет, значит грядут финансовые неудачи.

Ранее Главред писал, как заставить цвести долларовое дерево.

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