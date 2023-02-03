Сюрпризы и долгожданные события: кому повезет уже на этих выходных

Астрологи рассказали, кто станет счастливым уже завтра.

Кому повезет на выходных 4-5 февраля / pixabay.com

Для всех знаков зодиака февраль будет совершенно разным месяцем, однако некоторые из них ощутят счастье и радость уже в эти выходные. Астрологи рассказали, для кого ближайшие дни будут особенно приятными. А мы ранее писали: Снежное полнолуние: как повлияет на людей и что нельзя делать в этот день.

Приятные и неожиданные сюрпризы

Представителей самого творческого знака – Рыб, ожидают чудесные и незабываемые выходные. Им можно смело готовиться получать неожиданные и очень приятные сюрпризы от тех, от кого совершенно неожиданно получить что-то подобное. Возможно это будут разговоры, о которых вы давно мечтали и долгожданные слова, а возможно – невероятные подарки.

Энергия и позитив, которых так не хватает

Один из самых огненных знаков – Лев покорит всех своей энергией и жизнелюбием, именно эти качества подарят им новый опыт, который запомнится на всю жизнь и подарит массу положительных эмоций. Однако есть нюанс – везти будет тем Львам, которые умеют открывать сердце новому.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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