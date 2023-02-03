Снежное полнолуние: как повлияет на людей и что нельзя делать в этот день

Полнолуние 5 февраля отразится на каждом знаке зодиака, его почувствует каждый человек.

Полнолуние 5 февраля 2023 / ua.depositphotos.com

Давно известно, что у Луны есть множество фаз. Одна из них Полнолуние. В этот день Луна поворачивается к Земле стороной, которая освещена и имеет вид полного светлого круга.

Издавна считается, что день Полнолуния наполнен разными силами и у этого дня есть своя особенная энергетика.

Полнолуние 5 февраля 2023 – когда наступит

В последний день недели – воскресенье, точная фаза наступит в 20:28 по киевскому времени. Астрологи считают, что оно окажет влияние на всех представителей зодиакального круга и никто не станет исключением.

Полнолуние 5 февраля 2023 – почему "снежное" и "голодное"

Издавна февральские полнолуния называют снежными и причина совершенно ясна, ведь февраль – зимний месяц. Однако также это полнолуние называют "голодным".

Это название пошло с давних времен. Издавна в феврале выпадало много осадков, снег мешал людям охотиться, а зимние запасы еды заканчивались – отсюда и название.

Полнолуние 2023 – как полнолуние влияет на людей

Конец полного лунного цикла дает силу всем человеческим помысла – начать расти. Снежное полнолуние 2023 пройдет в знаке Льва и будет очень сильным энергетически. Полная Луна сделает людей очень ранимыми, но также творческими и спокойными. В этот день все мысли становятся по своим местам.

Полнолуние 5 февраля – запреты этого дня

Полнолуние – это конец цикла, потому главным советом астрологов в этот день является отказ от начинаний.

Три главных запрета полнолуния:

не начинайте новое несмотря на сильное желание

не реагируйте остро, контролируйте эмоции

не стоит принимать важные решения

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