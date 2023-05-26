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Суперсложная головоломка: нужно найти 24 треугольника за 6 минут

Анна Ярославская
26 мая 2023, 11:02 обновлено 26 мая, 11:06
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Если удастся найти все треугольники на изображении, вы, без сомнения, гений головоломок.
Головоломка
В головоломке спрятаны 24 треугольника / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Решение сложных головоломок помогает улучшить память и общее когнитивное здоровье. Главред предлагает поразмять мозги и разобраться с новой головоломкой. Обычному человеку потребуется шесть минут, чтобы решить ее.

На этой картинке спрятаны 24 треугольника. Удастся ли вам найти их все?

Чтобы усложнить задачу, попробуйте выполнить задание быстрее, чем за шесть минут.

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Головоломка
Сколько треугольников вы можете найти? / Фото mirror.co.uk

Правильный ответ для тех, кто не смог найти все 24 треугольника:

Правильные ответы на головоломку
Правильные ответы на головоломку / Фото mirror.co.uk

Ранее Главред публиковал загадку для настоящих экспертов в правилах дорожного движения.

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