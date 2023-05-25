Головоломка на проверку знаний ПДД: нужно найти промахи водителей на автостоянке

Если вы сможете найти все ошибки в головоломке за 33 секунды, то можете гордиться своим острым зрением и знанием правил дорожного движения.

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Головоломку разгадают опытные водители / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Big Motoring World

Головоломки - это не просто веселое развлечение, но и хорошая тренировка для зрения и улучшения памяти. Кроме того, они способствуют тому, что человек учится мыслить нестандартно.

Главред предлагает вам разгадать новую головоломку. Найти правильные ответы смогут лишь те, кто умеет водить автомобиль и хорошо знает правила дорожного движения.

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На картинке - оживленная сцена на автостоянке. Три водителя нарушили ПДД.

Если вы сможете найти все ошибки в головоломке за 33 секунды, то можете гордиться своим острым зрением и знанием правил дорожного движения.

У вас меньше 33 секунд, чтобы решить головоломку / Фото Big Motoring World

Правильные ответы:

У одного из автомобилистов валит дым из выхлопной трубы, так как он неправильно обслуживал двигатель.

Один из водителей оставил следы на асфальте после слишком быстрой езды.

Еще один водитель припарковался на белых линиях на парковке и рискует получить штраф.

Правильные ответы на головоломку / Фото: Big Motoring World

Ранее Главред публиковал загадку, с которой справятся лишь единицы: нужно найти кота среди енотов за 15 секунд.

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