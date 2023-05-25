Головоломка на проверку знаний ПДД: нужно найти промахи водителей на автостоянке

Если вы сможете найти все ошибки в головоломке за 33 секунды, то можете гордиться своим острым зрением и знанием правил дорожного движения.
Головоломки - это не просто веселое развлечение, но и хорошая тренировка для зрения и улучшения памяти. Кроме того, они способствуют тому, что человек учится мыслить нестандартно.
Главред предлагает вам разгадать новую головоломку. Найти правильные ответы смогут лишь те, кто умеет водить автомобиль и хорошо знает правила дорожного движения.
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На картинке - оживленная сцена на автостоянке. Три водителя нарушили ПДД.
Если вы сможете найти все ошибки в головоломке за 33 секунды, то можете гордиться своим острым зрением и знанием правил дорожного движения.
Правильные ответы:
- У одного из автомобилистов валит дым из выхлопной трубы, так как он неправильно обслуживал двигатель.
- Один из водителей оставил следы на асфальте после слишком быстрой езды.
- Еще один водитель припарковался на белых линиях на парковке и рискует получить штраф.
Ранее Главред публиковал загадку, с которой справятся лишь единицы: нужно найти кота среди енотов за 15 секунд.
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