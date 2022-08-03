Стыдно до ужаса: слабые стороны, о которых знаки зодиака предпочитают молчать

Гороскоп на август 2022 - чего стыдятся знаки зодиака / ua.depositphotos.com/

У каждого из представителей зодиакального круга есть неприглядные черты характера, о которых они предпочитают умалчивать. Эти недостатки они скрывают за семью замками.

О том, кто из знаков в первых строчках рейтинга несносных свекровей, читайте в материале: Ни минуты покоя: топ-4 самых несносных свекровей по гороскопу.

Овен

Представители знака стихии огня очень легко поддаются чужому мнению. На них очень легко повлиять, и они, осознавая этот факт, предпочитают надевать маску людей, мнение которых обсуждению не подлежит.

Телец

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Самоуверенность Тельцов зачастую напускная. Эти люди не очень то верят в собственные силы, однако для них важно, чтобы окружающие думали о них как о личностях, которые никогда не сомневаются в собственных решениях и поступках.

Близнецы

Близнецы крайне ревнивы. Они никогда не устраивают откровенных скандалов с выяснением отношений, и изводят себя негативными мыслями. Особенно, если вторая половинка или близкий человек уделяет больше внимания другой особе.

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Рак

Раки, которые на первый взгляд могут показаться добродушными и ранимыми людьми, могут скрывать весьма серьезные вещи. Они никогда не признаются о своих скелетах в шкафу даже самому близкому человеку, предпочитая приврать.

Лев

Огненные Львы могут скрывать от окружающих недостаток знаний, приукрашивая действительность. Они пытаются показаться умнее не по глупости или из-за лени, а просто потому что привыкли концентрировать внимание на том, что им интересно. Их большой страх выставить себя необразованными.

Дева

Представители этого знака часто занимают строчки самых богатых людей. И самый большой их стыд – тяга к обогащению и приумножению капиталов. Они никогда не признаются, что нуждаются в помощи и тем более, что не прочь ее принять.

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Весы

Весы могут скрывать от окружающих свою предвзятость по отношению к людям. Они могут быть компанейскими и общительными, но предпочитают судить людей по их достижениям. У них есть список качеств, по которым они оценивают, пригоден ли человек для дружбы или нет.

Скорпион

Скорпионы, те еще манипуляторы. Они никогда не признаются в том, что проверяют свою вторую половинку, создавая условия по которым испытываются на прочность чувства партнера. Они лихо проворачивают драмы, однако иногда ситуация может выходить из-под контроля с непредсказуемыми последствиями.

Стрелец

В способности сомневаться во всем Стрельцы могут переплюнуть Весов. Однако представители этого знака зодиака предпочитают не распространяться об этом качестве. Они могут быть уверенными в то, что делают, однако в глубине души всегда ставят свои знания и опыт под сомнения.

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Козерог

Козероги из тех людей, которые не привыкли выставлять свою жизнь напоказ. Они всеми силами берегут личное пространство, и никаких подробностей от них вы не услышите. Все, на что можно рассчитывать – необходимый минимум информации.

Водолей

Равнодушие к проблемам окружающих, качество, которое Водолеи пытаются скрыть всеми силами. Однако это не всегда хорошо получается. Окружающие видят, что представители знака ставят на первое место собственные потребности и желания, не считаясь с мнением других.

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Рыбы

Рыбы – люди с тонкой душевной организацией. Они часто принимают все близко к сердцу и не хотят, чтобы об этом узнали окружающие. Они не спешат рассказывать другим о своих проблемах, предпочитая переживать их в одиночку.

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