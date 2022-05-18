УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ни минуты покоя: топ-4 самых несносных свекровей по гороскопу

18 мая 2022, 02:28

Эти женщины ревностно относятся к вниманию сына к другой женщине.

Гороскоп июнь 2022
Гороскоп на июнь 2022 - топ-4 невыносимых свекрови / depositphotos.com/

Вторая мама – это не всегда помощь и поддержку. Иногда она способна превратить жизнь своей невестки в сущий кошмар. И, вероятнее всего, самые властные свекрови рождены под знаками Льва, Стрельца, Рыб и Козерога.

О том, какие испытания придется пройти представителям зодиакального круга в первом месяце лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Лев

Львицы очень ревностно относятся к своим сыновьям. Сам факт, что кто-то другой претендует на место в сердце ее кровиночки, уже большой удар по ее эго. Если она увидит, что сын начал уделять ей меньше времени, она может почувствовать ревность. И тогда в ход пойдут все уловки, чтобы обратить на себя внимание и "привязать" сына к себе.

Стрелец

Представительницы этого знака зодиака не преминут возможностью насыпать вам язвительных комментариев. Острые на язык, эти женщины очень часто чувствуют себя неуверенными. Она может всеми силами пытаться поссорить вас с мужем, чтобы переключить внимание на себя. Попробуйте уделить ей больше внимания, забота и участие помогут смягчить ее нрав. Игнорировать подобные выходки не стоит, это может усугубить ваши семейные отношения, что будет ей только на руку.

Козерог

Женщины, рожденные под знаком Козерога, не будут напрямую разжигать скандалы. Они могут держаться от вашей семейной жизни в стороне, однако при столкновении интересов с мужем, не станут помогать налаживать отношения. В курсе ваших проблем обычно все родственники и знакомые свекрови.

Читайте такжеЩедрость не знает границ: топ-4 самых галантных кавалера по знаку зодиака

Рыбы

Представительницы водного знака зодиака не склонны вмешиваться в отношения семьи и перетягивать одеяло на себя. Однако если такая свекровь пытается насолить вам и доставить неприятности, задумайтесь, каким образом вы могли задеть ее чувства. Рыбы будут колкими и язвительными только если вы их чем-то сильно обидели.

Читайте также:

Лев Стрелец Рыбы Козерог гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:28

Ни минуты покоя: топ-4 самых несносных свекровей по гороскопу

02:23

Известный ведущий рассказал о проклятии, которое нависло над Светланой Лободой

02:05

Доллар рекордно взлетел: черный рынок "пробивает потолок"Видео

01:47

Бритни Спирс на пляже топлес показала, как переживает депрессию из-за выкидышаВидео

01:34

Огурцы растут как на дрожжах: дешевая суперподкормка, которая есть у каждого на кухнеВидео

Реклама
00:51

Приметы на 18 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:26

Зеленский рассказал подробности об эвакуации военных с АзовсталиВидео

00:03

"Я бы им наркотики колола": журналисты нашли жену оккупанта, которая готова пытать украинских детейВидео

17 мая, вторник
23:46

Украина мчится в Евросоюз: Макрон заявил, что заявка Киева будет рассмотрена в июне

23:41

Внучка Софии Ротару сверкнула идеальными формам в черном бикини

23:40

Евровидению хотят поменять правила: что предлагают

23:33

"Слишком хрупко там все": Арестович рассказал о ситуации вокруг АзовсталиВидео

22:58

Армия России от Херсона до Харькова постепенно стала переходить в оборону – АрестовичВидео

22:46

Военный эксперт объяснил, захват какого города решит судьбу битвы за ДонбассВидео

22:41

Макс Барских вспомнил свои корни и планирует отказаться от сценического имени

22:30

В захваченном Мариуполе может произойти вспышка самой опасной инфекцииВидео

22:08

Враг окапывается на Херсонщине и Запорожчине: война с РФ переходит в затяжную фазу – РезниковВидео

21:58

В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин: названа новая стоимость топливо на АЗСВидео

21:44

Идет самая холодная ночь: синоптики предупредили о заморозках в УкраинеВидео

21:37

На Херсонщине снайпер агрессоров подло застрелил волонтера, вывозившего людей из оккупацииВидео

Реклама
21:35

Андрей Данилко подшутил над "игрушечным" министром РФ Сергеем Шойгу

21:02

Проверяют оборону и боятся наступления ВСУ: на Сумщине объяснили атаку границы войсками РФВидео

20:59

Пьяные путинские оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой - журналист

20:35

Новый тренд сезона: откуда появилась розовая панама Kalush Orchestra и сколько сейчас стоитВидео

20:24

Анна Неплях показала нового любовника - первого украинца, который "нашел ее точку G"

20:12

Если Путин не заберет войска с Украины, санкции добьют экономику России – СШАВидео

19:58

Вятрович пояснил, почему Украина кровно заинтересована в распаде России

19:48

Щедрость не знает границ: топ-4 самых галантных кавалера по знаку зодиака

19:46

Война станет еще более кровопролитной: астролог составил гороскоп для УкраиныВидео

19:45

Путинский режим вогнал Россию в яму, из которой ей уже не выбратьсямнение

19:22

Игорь Кондратюк рассказал, почему у рашистов и запроданцев не отбирают звание Народных артистов

19:01

"Никогда уже не будет такой жизни": Полякова ошарашила заявлением о своем состоянииВидео

18:57

"Очень красиво горят ЗРК врагов": бойцы ВСУ разбили батарею зенитно-ракетного комплекса БукВидео

18:55

"Уже констатация факта": эксперт пояснил, почему у оккупантов не выйдет окружить ВСУ на ДонбассеВидео

18:31

Ей санкции не страшны: российская порноактриса назвала Крым украинским

18:22

В Днепропетровской области восстановили "дорогу жизни" Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград

18:17

В России пытаются запретить обмен азовцев: "они террористы"

18:09

Демилитаризация России должна стать целью Украинымнение

18:06

В Сети опубликовано видео момента выхода защитников Мариуполя из АзовсталиВидео

17:40

Оторвало ножку и пальчики: дед рассказал о состоянии внучки, пострадавшей от ракет под Одессой

Реклама
17:35

Ленивый хачапури всего из 4 ингредиентов: невероятно вкусный и простой рецептВидео

17:30

Защитникам Мариуполя отдали новый приказ - РезниковВидео

17:23

Гороскоп на лето 2022: чего ожидать земным знакам зодиака – успех в делах и щедрые подарки судьбы

17:15

Войска России пытались прорвать границу на Сумщине: силы обороны Украины отбили атакуВидео

17:14

74-летняя Мэй Маск оголилась для обложки глянца: "Невероятно горяча!"Видео

17:03

В Харьковской области за сутки подключили к свету несколько тысяч абонентов

16:54

"Путин странно пахнет и не ест": политический эксперт США рассказал про президента РФ

16:50

Мобилизация в ВСУ: кто не подлежит призыву на службу во время войны в Украине

16:43

Стало известно, когда обменяют эвакуированных из Азовстали военных

16:28

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять