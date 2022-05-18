Ни минуты покоя: топ-4 самых несносных свекровей по гороскопу

Гороскоп на июнь 2022 - топ-4 невыносимых свекрови / depositphotos.com/

Вторая мама – это не всегда помощь и поддержку. Иногда она способна превратить жизнь своей невестки в сущий кошмар. И, вероятнее всего, самые властные свекрови рождены под знаками Льва, Стрельца, Рыб и Козерога.

О том, какие испытания придется пройти представителям зодиакального круга в первом месяце лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Лев

Львицы очень ревностно относятся к своим сыновьям. Сам факт, что кто-то другой претендует на место в сердце ее кровиночки, уже большой удар по ее эго. Если она увидит, что сын начал уделять ей меньше времени, она может почувствовать ревность. И тогда в ход пойдут все уловки, чтобы обратить на себя внимание и "привязать" сына к себе.

Стрелец

Представительницы этого знака зодиака не преминут возможностью насыпать вам язвительных комментариев. Острые на язык, эти женщины очень часто чувствуют себя неуверенными. Она может всеми силами пытаться поссорить вас с мужем, чтобы переключить внимание на себя. Попробуйте уделить ей больше внимания, забота и участие помогут смягчить ее нрав. Игнорировать подобные выходки не стоит, это может усугубить ваши семейные отношения, что будет ей только на руку.

Козерог

Женщины, рожденные под знаком Козерога, не будут напрямую разжигать скандалы. Они могут держаться от вашей семейной жизни в стороне, однако при столкновении интересов с мужем, не станут помогать налаживать отношения. В курсе ваших проблем обычно все родственники и знакомые свекрови.

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Рыбы

Представительницы водного знака зодиака не склонны вмешиваться в отношения семьи и перетягивать одеяло на себя. Однако если такая свекровь пытается насолить вам и доставить неприятности, задумайтесь, каким образом вы могли задеть ее чувства. Рыбы будут колкими и язвительными только если вы их чем-то сильно обидели.

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