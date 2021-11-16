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Страшные политические решения и уничтожение бизнеса: эксперт шокировала прогнозом о жизни в Украине

16 ноября 2021, 02:59
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Общество при этом потеряет веру в себя.

Депрессия барышня
Осенняя депрессия усугубится страшными политическими решениями / http://mygazeta.com

Пандемия коронавируса настолько сильно зацепила человечество, что люди начали искать ответы у самых разных специалистов. Все с нетерпением ждут, когда наконец закончится этот ад, однако прогнозы экспертов не радуют.

В частности, как и на это раз.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для Украины на текущую неделю, пишет AstroOboz.

Эксперт определила три главных вопроса и нашла на них ответы в картах.

Таким образом, в обществе, по ее словам, будет царить общая слабость. Люди настолько разочарованы в своих силах, что попросту утратили веру в лучшее. Ко всему этому некоего негатива еще добавит ноябрь и его унылая и зябкая погода.

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Политика в стране будет бушевать, а под занавесом бурных действий будут приняты новые решения, которые существенно ухудшат жизнь людей.

И нерадужным оказался прогноз для украинской экономики. Все показатели стремительно падают вниз, бизнес погибает. Выход смогут найти только предприниматели по международным направлениям. Другим же удержаться на плаву будет очень сложно.

Ранее Главред писал о том, как привлечь в свой дом деньги.

viber
астрологический прогноз новости Украины
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