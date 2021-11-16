Страшные политические решения и уничтожение бизнеса: эксперт шокировала прогнозом о жизни в Украине

Осенняя депрессия усугубится страшными политическими решениями / http://mygazeta.com

Пандемия коронавируса настолько сильно зацепила человечество, что люди начали искать ответы у самых разных специалистов. Все с нетерпением ждут, когда наконец закончится этот ад, однако прогнозы экспертов не радуют.

В частности, как и на это раз.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для Украины на текущую неделю, пишет AstroOboz.

Эксперт определила три главных вопроса и нашла на них ответы в картах.

Таким образом, в обществе, по ее словам, будет царить общая слабость. Люди настолько разочарованы в своих силах, что попросту утратили веру в лучшее. Ко всему этому некоего негатива еще добавит ноябрь и его унылая и зябкая погода.

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Политика в стране будет бушевать, а под занавесом бурных действий будут приняты новые решения, которые существенно ухудшат жизнь людей.

И нерадужным оказался прогноз для украинской экономики. Все показатели стремительно падают вниз, бизнес погибает. Выход смогут найти только предприниматели по международным направлениям. Другим же удержаться на плаву будет очень сложно.

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