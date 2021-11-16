Как привлечь деньги: действенные способы для пополнения кошелька

Деньги любят порядок / ua.depositphotos.com

Эксперты разных сфер издавна работают над тем, чтобы определить секреты привлечения богатства в дом. Их практика показывает, что для полного кошелька, не обязательно трудиться день и ночь, достаточно знать некоторые "подводные" камни, которые попросту могут отнять право быть состоятельным.

На самом деле - правила очень простые. Вот главные из них:

Чистота и порядок в доме

Грязь и завалы старых вещей отбирают положительную энергию, а потому и деньги проходят мимо вас. Деньги любят не только счет, но и порядок. Поэтому очень важно, чтобы в доме было чисто и уютно.

Новый кошелек

Иногда причиной безденежья является кошелек. Если он вам не по нраву - то и деньги его не заметят. Кошелек должен быть по душе, впрочем, как и все остальное. Не важно - какого он цвета и формы, мужской или женский - главное - чтобы он вам нравился и был аккуратным, а деньги в нем лежали тщательно сложенными и не помятыми.

Позитивное настроение

Пожалуй, это самое главное для привлечения денег в дом. Помните золотое правило - Не унывать! Так вот тут оно, как никогда кстати. Если постоянно утверждать, что у меня нет денег, то их и не будет. Ведь человека себя так запрограммировал. А если воспринимать временные трудности легко и с надеждой на лучшее, то все обязательно так и будет. Деньги любят оборот - иногда они приходят ручьем, а иногда также уходят. Важно - понимать это и воспринимать все с благодарностью.

А еще - не стоит разбрасываться деньгами. Лучше подумать несколько раз прежде, чем купить что-нибудь. Это - практика, но она проверена годами. Хотя и экономить на собственных желаниях чересчур тоже не стоит.