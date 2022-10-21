УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Странно, но это работает: зачем люди добавляют молоко и сок при варке круп

21 октября 2022, 11:59

В это трудно поверить, но сок и молоко можно и нужно добавлять при готовке каш.

Сок, Молоко
Зачем добавлять молоко и сок при варке круп / pixabay.com

Кулинары находят новые способы усовершенствовать обычные рецепты, а их опыт перенимают и обычные хозяйки.

Мало кто слышал, что при варке различных круп можно добавлять молоко и даже сок. На первый взгляд совершенно несовместимые вещи дают ошеломительный результат.

Зачем добавлять в кашу сок?

Фруктовые и овощные соки не только влияют на вкус и аромат блюда, но и полностью преображают его вид. Вы можете сделать из каши десерт, добавив в воду яблочный, апельсиновый или вишневый сок, или интересный гарнир к мясу и рыбе, "подкрасив" крупу морковью, соком и зеленью шпината, мякотью тыквы или свеклы.

Такой лайфхак подходит для овсянки, риса и киноа.

Зачем добавлять в кашу молоко?

Традиционные молочные макароны со сладковатым вкусом превращаются в весьма пикантное блюдо, если подать их с тертым соленым сыром. Пробуйте и растительные виды молока: миндальное, соевое, кокосовое, рисовое. Они также как и коровье содержат большое количество протеина, но гораздо меньше жира.

Из-за жира и казеина крупы в молоке развариваются гораздо дольше, чем в воде. Профессионалы советуют доводить кашу до полуготовности в обычной воде и лишь потом добавлять молоко.

Молоко можно добавлять в рис, ризотто, овсянку, киноа, гречку и манку.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
молоко каша сок лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:00

"Избрали фашиста": Данилов припечатал Путина и предсказал распад России

11:59

Странно, но это работает: зачем люди добавляют молоко и сок при варке круп

11:37

Попал под удар HIMARS: в Херсоне ликвидировали известного пропагандиста РФВидео

11:23

"Украина контактирует с Маском": Резников поставил точку в скандале вокруг StarlinkВидео

11:10

ВСУ получили средства связи и разведки при содействии Favbet Foundation

Реклама
11:05

Фейгин объяснил, почему ВСУ наплевать на "военное положения" ПутинаВидео

11:04

"ВСУ "откобзонят" всех россиян за 18 дней": Арестович оценил угрозу вторжения со стороны БеларусиВидео

10:37

Заменит после смерти: всплыли новые данные о двойнике ПутинаВидео

10:20

"Оккупанты вывозили награбленное": по Антоновскому мосту "прилетело" после визита Аксенова и КириенкоВидео

10:07

"Срочно прекратить боевые действия": у Зеленского заявили, что в РФ остался один способ сохранить лицоВидео

09:57

РФ ударила ракетами по Харькову и Запорожью: есть раненые и разрушенияВидео

09:55

Семь золотых правил и почему нельзя в машинке: как правильно стирать шерстяной свитер

09:37

"Царь – дурак": Пономарев рассказал, как мобилизация похоронит режим ПутинаВидео

09:27

"Военное положение" на оккупированных территориях: Фейгин объяснил коварный замысел ПутинаВидео

09:04

"Как дела в Бахмуте?": Маск остроумно высмеял МедведеваВидео

09:00

Не тонет, а всплывает: как убрать всплывающую рекламу на ноутбуке и компьютереВидео

08:36

Удары иранских дронов: Кулеба обсудил с премьером Израиля ПВО для УкраиныВидео

08:31

"Хомячья пачка": в России смеются над располневшим путинистом Басковым

08:26

В РФ остро не хватает пилотов: на службу вернули майора Скворцова, убившего трех своих коллегВидео

08:17

Лукашенко постоянно покупает времямнение

Реклама
08:01

"Москва - город наркоманов и проституток": что предательница Денисова говорила о столице РФ, куда уехала сама

07:59

Как сейчас выглядит главная героиня сериала Богатые тоже плачут - 70-летняя Вероника Кастро

07:56

Удары ВСУ на юге: склады с БК и наблюдательный пункт РФ "перемололи" в огненную трухуВидео

07:25

"Хотят открыть второй фронт": Кулеба ответил, готова ли Украина к возможному нападению из БеларусиВидео

06:41

ВСУ имеют возможность освободить Херсон и часть Донбасса до декабря – NYTВидео

06:19

Путин - трусливый, грязный скунс, паскудная крыса и мелкий бесмнение

06:00

Как Путин будет мстить за Херсон и когда ждать тотального военного положения в РФ: интервью с Фейгиным

05:40

Путин утратит власть в России, после чего россияне поднимутся для свержения режима – ПономаревВидео

05:00

Ноги-колоды: Седокова показала себя в самом большом весе и рассказала, как похудела

04:27

Меган Фокс зачаровала фанатов "убийственной" грудью в соблазнительном корсете

04:00

Главный козырь Российской Федерации – это верёвка на шее у Путина - ПономарёвВидео

03:23

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

03:20

Вкусный и быстрый ужин, когда в доме нет света: рецепт за пару минутВидео

02:50

На Юге оккупантов ожидает котел: военный эксперт назвал причину

02:21

Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Ракам - новые горизонты, Львам - судьбоносные переменыВидео

01:35

"Уничтожение режима Путина – дело россиян": экс-депутат Госдумы сказал, почему ВСУ не стоит "брать Москву"Видео

01:03

Гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – неожиданные деньги, Девам – счастье в любви, Рыбам – разочарованиеВидео

00:51

Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерятьВидео

00:15

"Постепенно двигаемся": Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронтеВидео

20 октября, четверг
23:44

Ждет непростой день: где в Украине отключат свет 21 октябряВидео

Реклама
23:43

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

23:27

"Она в расстрельных списках": Соседов рассказал, почему в Европе отменили концерты Ани Лорак

23:14

ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму - АрестовичВидео

22:45

Россия готовит техногенную катастрофу: у Зеленского раскрыли хитрый план ПутинаВидео

22:41

Болит: в семье Кривошапко случилось гореВидео

22:40

США готовятся к принятию крупнейшего пакета помощи: должно хватить на целый годВидео

22:38

Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборкиВидео

22:17

"Трусливые удары дронами – акт отчаяния": Британия ввела санкции против Ирана за поддержку РФВидео

21:44

СНБО ввел жесткие санкции против артистов, поддержавших войну: кто попал в "черный" список

21:27

Цены рухнут в два раза: какие крупы стоит успеть купить до рекордного подорожанияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять