Странно, но это работает: зачем люди добавляют молоко и сок при варке круп

Зачем добавлять молоко и сок при варке круп / pixabay.com

Кулинары находят новые способы усовершенствовать обычные рецепты, а их опыт перенимают и обычные хозяйки.

Мало кто слышал, что при варке различных круп можно добавлять молоко и даже сок. На первый взгляд совершенно несовместимые вещи дают ошеломительный результат.

Зачем добавлять в кашу сок?

Фруктовые и овощные соки не только влияют на вкус и аромат блюда, но и полностью преображают его вид. Вы можете сделать из каши десерт, добавив в воду яблочный, апельсиновый или вишневый сок, или интересный гарнир к мясу и рыбе, "подкрасив" крупу морковью, соком и зеленью шпината, мякотью тыквы или свеклы.

Такой лайфхак подходит для овсянки, риса и киноа.

Зачем добавлять в кашу молоко?

Традиционные молочные макароны со сладковатым вкусом превращаются в весьма пикантное блюдо, если подать их с тертым соленым сыром. Пробуйте и растительные виды молока: миндальное, соевое, кокосовое, рисовое. Они также как и коровье содержат большое количество протеина, но гораздо меньше жира.

Из-за жира и казеина крупы в молоке развариваются гораздо дольше, чем в воде. Профессионалы советуют доводить кашу до полуготовности в обычной воде и лишь потом добавлять молоко.

Молоко можно добавлять в рис, ризотто, овсянку, киноа, гречку и манку.

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