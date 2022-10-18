Два чайных пакетика превратят даже самый дешевый рис в шедевр: как работает лайфхак

Зачем перед варкой риса опускать в воду пакетик чая / скриншот

После заваривания чая мы часто сразу же после этого выбрасываем использованный чайный пакетик в мусорное ведро. Однако это настоящая трата, потому что есть много разных вещей, которые вы можете сделать в доме с использованными чайными пакетиками.

Некоторые хозяйки используют чайные пакетики при варке риса.

Многие хозяйки даже не догадываются, что кашам из круп на воде, рису и макаронам можно при варке добавить необычного аромата, привкуса. Добиться этого просто — надо бросить в кастрюлю при кипячении воды свежий пакетик чая с приятным ароматом. Когда вода закипит, перед засыпкой круп и макарон пакетик надо вынуть за ниточку и выбросить.

Возьмите пакетик чая с ароматом жасмина или ромашки, если домочадцы ждут макароны или спагетти, бросьте в кастрюлю пакетик зеленого чая с любым ароматом. Привкус и приятный запах овсяной каше на воде придаст пакетик чая с яблоками, корицей, земляникой и сливками.

Если вы хотите сварить рассыпчатый рис, перед приготовлением его нужно промыть под холодной водой.

Так вы избавитесь от крахмала, который отвечает за клейкость. Промойте рис около пяти раз или больше, пока вода не станет прозрачной. Удобнее всего выполнять эту процедуру с помощью мелкого сита.

Сколько воды взять для варки риса

Обычно считается, что для приготовления этой крупы нужно в два раза больше воды. Но это приблизительная пропорция. Лучше отмерять объём жидкости исходя из вида риса:

для длиннозёрного — 1 : 1,5–2;

для среднезёрного — 1 : 2–2,5;

для круглозёрного — 1 : 2,5–3;

для пропаренного — 1 : 2;

для коричневого — 1 : 2,5–3;

для дикого — 1 : 3,5.

Лучше всего прочесть инструкцию на упаковке, поскольку производитель точно знает, какой обработке подвергся рис, и подсказывает оптимальный для крупы объём воды.

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