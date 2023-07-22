Стоит знать несколько секретов: можно ли стирать ватное одеяло

Всем владельцам такого предмета для сна полезно будет знать, как убрать неприятный запах с ватного одеяла и не испортит ли его стирка.

https://news.glavred.info/stoit-znat-neskolko-sekretov-mozhno-li-stirat-vatnoe-odeyalo-10487608.html Ссылка скопирована

Можно ли стирать ватное одеяло/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Ватные одеяла ценятся за их комфортность в использовании, теплоту, которую они дарят их владельцам, и натуральные материалы, используемые для их изготовления. Но после определенного периода пользования такое одеяло, как и все остальные, конечно нуждается в очистке. Ведь во время пребывания в теплом и влажном помещении вата и пыль становятся идеальным местом для размножения бактерий. В таком случае каждому владельцу такого одеяла рано или поздно придется искать ответ на вопрос, как стирать ватное одеяло в домашних условиях.

Большое ватное одеяло не влезет в машинку, поэтому вопрос, можно ли стирать ватное одеяло в стиральной машине, сразу отпадает. Такую вещь можно очистить либо в химчистке, либо самостоятельно вручную дома.

Если вы не хотите пользоваться услугами химчистки, то стоит знать, как постирать ватное одеяло вручную. Важно соблюдать определенную последовательность действий и ряд правил, чтобы не испортить вещь.

видео дня

Первое важное правило – не стоит замачивать такое одеяло, чтобы наполнитель не сбился. Поэтому стирка этой вещи скорее будет напоминать чистку.

Стирка ватного одеяла

Нужно будет взять тазик, который надо наполнить теплой водой. Также понадобятся хозяйственное мыло или стиральный порошок, пятновыводитель, поролоновая губка и щетка средней жесткости.

Сперва нужно избавиться от пыли, которая могла остаться на поверхности одеяла. Для этого нужно тщательно выбить одеяло.

Далее нужно разложить одеяло на горизонтальной поверхности, например, на чистом полу. Растворить в теплой воде стиральный порошок или стружку мыла, хорошо перемешать. При этом стоит проконтролировать, чтобы моющее средство точно хорошо растворилось и в воде не осталось нерастворенных остатков порошка или мыла. Ведь потом такие остатки будет трудно вымыть из одеяла.

Следующий шаг – отчистить заметные пятна. Нужно смачивать щетку или губку в растворе и пройтись по поверхности одеяла. Если некоторые пятна стойкие и мыльный раствор не может их вывести, воспользуйтесь пятновыводителем. Перед тем, как наносить пятновыводитель, нужно проверить его действие именно на этот материал на небольшом участке ткани, далее наносить средство с помощью ватного диска.

Когда закончите чистку, нужно будет сполоснуть поверхность одеяла чистой водой. Для этого нужно набрать в тазик чистой воды и далее промокнуть поверхность одеяла с помощью губки. Нужно будет повторять это до тех пор, пока не убедитесь, что на поверхности ткани не осталось моющего средства.

При этом не стоит отжимать одеяло, ведь есть риск, что больше влаги попадет внутрь и наполнитель собьется.

Как сушить ватное одеяло

Сушить такую вещь нужно в горизонтальном положении. Если одеяло повесить, то наполнитель под действием влаги может сбиться.

Лучше всего сушить одеяло на солнце. Но если на улице не солнечная или холодная погода, тогда лучше разложить его на горизонтальной поверхности в помещении.

В процессе сушки стоит время от времени взбивать наполнитель внутри, чтобы не осталось комков.

Такое одеяло может сохнуть долго. Но чем дольше оно остается влажным, тем выше риск появления плесени. Поэтому стоит по возможности сушить одеяло в теплых помещениях или на солнце.

Вас также может заинтересовать: