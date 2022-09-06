Умные хозяйки не выбрасывают апельсиновые корки, а заливают их уксусом

Зачем апельсиновые корки заливают уксусом / скриншот

Апельсиновые корки широко применяют в кулинарии, быту и даже в медицине. Народные средства с остатками от цитрусовых работают не хуже магазинных аналогов.

Некоторые загрязнения требуют больших стараний и тут вам пригодиться апельсин, а точнее шкурка от него.

Ингредиенты для чистящего средства:

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апельсиновые корки,

столовый уксус 9%,

банка с крышкой,

бутылка с распылителем (по желанию).

Как приготовить чистящее средство из апельсиновых корок

Апельсиновых корок для этого средства требуется достаточно много. Так что есть повод приобрести килограммы цитрусов и съесть их без мучений совести. В общем, подойдут и мандарины, если вы любите их больше. Их количество зависит только от того, какой объем средства вы хотите получить.

Составьте шкурки в банке. Она также может быть любого размера. Однако рассчитывайте, чтобы корки заполняли ее до краев. Утрамбовать их не надо. Это нормально, если внутри останутся промежутки.

Залейте цитрусовую шкурку столовым уксусом. Жидкость должна полностью покрывать корки, поэтому количество рассчитайте самостоятельно. Закройте банку крышкой и уберите в прохладное темное место на 2 недели.

После окончания указанного времени процедите жидкость через марлю, чтобы не было остатков цедры. Перелейте апельсиновый уксус в бутылку с распылителем и разделайте поверхность, которую хотите очистить. Затем просто протрите губкой и смойте водой.

Вы увидите, как грязь быстро растворится. К тому же после подобной уборки останется приятный апельсиновый запах. Средство также можно добавлять в воду при мытье полов. Это обеспечит дополнительную дезинфекцию.

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