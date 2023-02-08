Стирать не обязательно: как убрать грязные пятная на джинсах

Необязательно запускать стиральную машинку, чтобы очистить джинсы от грязи.

Джинсы, соль / pixabay.com

Джинсы являются одним из самых популярных элементов одежды в шкафу каждого человека, поэтому и загрязняются они чаще всего.

Пытаясь убрать грязь и пятна на джинсах, многие просто бросают их в стиралку, но когда у вас нет времени или желания, то можно использовать не менее рабочие способы.

Обычная соль

Дело в том, что она обладает абсорбирующими свойствами. Пятно на джинсах необходимо обработать кашицей из поваренной соли и теплой воды. Подождите 20 минут и смойте остатки соли теплой водой.

Кстати, обычная соль может творитьчудеса не только с джинсами. Мы собрали лайфхаки с солью, которыми мало кто пользуется.

Нашатырь плюс перекись

Хорошим народным средством против пятен на джинсах являются на нашатырный спирт и перекись водорода, которые есть почти в каждом доме. Вам нужно приготовить смесь с пропорцией 1 к 1.

Перекись можно заменить зубном порошком, но за ним, скорее всего, нужно будет идти в магазин. Нанесите кашицу на пятно, а затем смойте через 20 минут. Такое средство способно спасти белые джинсы почти от любого вида загрязнения.

Перекись водорода

Вывести въевшееся пятно от грязи на джинсах поможет 3% перекись водорода. Смочите в средстве ватный диск, обработайте участок, но при использовании этого способа все же придется через 15 минут отправить джинсы в стирку.

Вам может быть интересно: