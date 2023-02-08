glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Стирать не обязательно: как убрать грязные пятная на джинсах

8 февраля 2023, 15:22
Необязательно запускать стиральную машинку, чтобы очистить джинсы от грязи.
Джинсы, соль
Джинсы, соль / pixabay.com

Джинсы являются одним из самых популярных элементов одежды в шкафу каждого человека, поэтому и загрязняются они чаще всего.

Пытаясь убрать грязь и пятна на джинсах, многие просто бросают их в стиралку, но когда у вас нет времени или желания, то можно использовать не менее рабочие способы.

Обычная соль

Дело в том, что она обладает абсорбирующими свойствами. Пятно на джинсах необходимо обработать кашицей из поваренной соли и теплой воды. Подождите 20 минут и смойте остатки соли теплой водой.

Кстати, обычная соль может творитьчудеса не только с джинсами. Мы собрали лайфхаки с солью, которыми мало кто пользуется.

Нашатырь плюс перекись

Хорошим народным средством против пятен на джинсах являются на нашатырный спирт и перекись водорода, которые есть почти в каждом доме. Вам нужно приготовить смесь с пропорцией 1 к 1.

Перекись можно заменить зубном порошком, но за ним, скорее всего, нужно будет идти в магазин. Нанесите кашицу на пятно, а затем смойте через 20 минут. Такое средство способно спасти белые джинсы почти от любого вида загрязнения.

Перекись водорода

Вывести въевшееся пятно от грязи на джинсах поможет 3% перекись водорода. Смочите в средстве ватный диск, обработайте участок, но при использовании этого способа все же придется через 15 минут отправить джинсы в стирку.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
джинсы лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:25

Что нужно сделать, чтобы вишня плодоносила: простая схема для богатого урожая

15:22

Стирать не обязательно: как убрать грязные пятная на джинсахВидео

15:17

Мишленовские повара замачивают мясо в секретном ингредиенте: супер-трюк, который приведет в восторгВидео

14:56

Путин планирует новый "блицкриг" и может оккупировать новые территории Украины - The TelegraphВидео

14:34

"Нам нужны Николаев и Одесса": Симоньян запуталась в "хотелках Путина" и выдала "новые цели РФ"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:32

Как понять, что у него появилась другая: "тонкие" признаки нового романаВидео

14:18

Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецептВидео

14:03

Принц-подлец из сериала Игра престолов посетит Украину с визитом поддержки

13:54

Басков унизил Долину прямо со сценыВидео

Реклама
13:49

Запроданка Лорак опубликовала сопливый фрагмент песни: украинцы разозлилисьВидео

13:43

"Путин тянет время, чтобы истощить Украину": он хочет бомбами добиться переговоров – разведка ЭстонииВидео

13:34

Наступление на Донбассе и отвлекающий удар на севере или юге: полковник ВСУ назвал сценарий РоссииВидео

13:02

Зеленский прибыл в Великобританию, планируется встреча с королем и выступление перед парламентомВидео

12:58

Форвард "Шахтера" одним ударом свалил с ног провокатора из РФ в турецком отеле

12:31

Наступление России в Харьковской области не исключено: в ОВА рассказали, где усилился врагВидео

12:24

На Евровидение-2023 от Чехии едет группа при участии россиянки и с песней про братские народыВидео

12:23

Управляемые ракеты, Gepard и Pioneer: что Германия предоставит Украине до конца февраляВидео

12:20

Британия передаст Украине вооружение дальнего действия – Sky News

12:20

Склеить не получится, но можно предотвратить: как остановить сечение волосВидео

12:18

Иммунитет от мобилизации: кому в Украине могут аннулировать повесткиВидео

Реклама
11:48

На войне погиб молодой украинский ученый: его считали пропавшим без вести с апреля

11:47

Если слабый Wi-Fi: как за 10 минут выжать из роутера максимум

11:47

Кличко встретился с новым министром обороны Германии: будет и вооружение, и экономическая помощь

11:45

Лишний вес, морщины и другие "неприятности": как высыпаться каждый день и остановить старение

11:43

Британия научит летчиков ВС ВСУ летать на истребителях НАТО – Офис СунакаВидео

11:15

После пули в голову умер российский неонацист Мангушев, который кичился черепом "бойца из Азовстали"Видео

10:47

Россию после поражения в войне ждет новый удар: Гудков назвал страны, которые потребуют территорийВидео

10:41

Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:39

Сегодня президент Зеленский посетит Великобританию - Sky News

10:24

"Косил" под Александра Невского: ВСУ ликвидировали российского майора-хвастуна

10:00

Как легко пересадить кактус: пошаговая инструкцияВидео

09:59

Почему кошки постоянно спят и нужно ли это пресекатьВидео

09:46

"Не бойся, папа рядом": маленькую девочку достали живой после 12 часов под завалами в СирииВидео

09:25

Войска РФ могут пойти в наступление на северо-востоке от Харькова или с юга Запорожья – ДаниловВидео

09:12

"Торговка арбузами": постаревшую Королёву в ночнушке перепутали с ДолинойВидео

09:01

Распад России гарантированно произойдетмнение

08:40

Россия не добьется прорыва в наступлении, даже если она собрала 200-300 тысяч войск – ХоджесВидео

08:32

"После этого все упадет": Ходжес назвал ключ к победе Украины в войнеВидео

07:56

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7800 человек

07:50

Истребители F-16 с МиГ-29 для Украины: Польша может дать самолеты, но при одном условииВидео

Реклама
07:30

Гороскоп на сегодня 8 февраля 2023: Тельцам – планы, Ракам – неожиданный доход

07:24

Большое наступление обречено на провал, у РФ нет достаточной боевой мощи - ISW

06:43

"Мы будем стоять столько, сколько нужно": Байден заявил о поддержке Украины перед Конгрессом СШАВидео

06:20

Почему так медленно Украина получает вооружениемнение

04:59

Путина может "бросить" его же элита: оппозиционер назвал вероятные сценарии смены власти в РФВидео

04:00

Фаворитка Топольского из последнего "Холостяка" беременнаВидео

03:40

Военный эксперт спрогнозировал, куда именно враги будут наносить новые ударыВидео

03:20

Чтобы не было стыдно поставить перед гостями: 5 экспресс-способов, как отмыть налет от чая в чашке

02:42

"Вызывайте санитаров": Волочкова показала, что вытворяет Джигурда у нее домаВидео

02:10

Сулит разлуку и безденежье: почему нельзя дарить полотенца

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять