Стирать не обязательно: как убрать грязные пятная на джинсах

Джинсы являются одним из самых популярных элементов одежды в шкафу каждого человека, поэтому и загрязняются они чаще всего.
Пытаясь убрать грязь и пятна на джинсах, многие просто бросают их в стиралку, но когда у вас нет времени или желания, то можно использовать не менее рабочие способы.
Обычная соль
Дело в том, что она обладает абсорбирующими свойствами. Пятно на джинсах необходимо обработать кашицей из поваренной соли и теплой воды. Подождите 20 минут и смойте остатки соли теплой водой.
Кстати, обычная соль может творитьчудеса не только с джинсами. Мы собрали лайфхаки с солью, которыми мало кто пользуется.
Нашатырь плюс перекись
Хорошим народным средством против пятен на джинсах являются на нашатырный спирт и перекись водорода, которые есть почти в каждом доме. Вам нужно приготовить смесь с пропорцией 1 к 1.
Перекись можно заменить зубном порошком, но за ним, скорее всего, нужно будет идти в магазин. Нанесите кашицу на пятно, а затем смойте через 20 минут. Такое средство способно спасти белые джинсы почти от любого вида загрязнения.
Перекись водорода
Вывести въевшееся пятно от грязи на джинсах поможет 3% перекись водорода. Смочите в средстве ватный диск, обработайте участок, но при использовании этого способа все же придется через 15 минут отправить джинсы в стирку.
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