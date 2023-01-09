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Стельки с фольгой - как носить, чтобы ноги были в тепле

9 января 2023, 01:34
Существуют три вида зимних стелек, благодаря этой мелочи можно сохранить здоровье, избежав промерзания ног.
Стельки, обувь
Как правильно носить стельки / Фото pixabay.com

Какой бы теплой не была зимняя обувь, есть одна маленькая деталь, которая сделает ее еще более комфортной и убережет ноги от промерзания. И это стельки. Какие должны быть стельки и как правильно положить стельки в обувь, разобрался Главред.

Как выбрать стельки на зиму

Чтобы правильно выбрать стельки на холодную пору года, нужно разобраться, какие их виды бывают.

Войлочные стельки — самый доступный и простой вариант. Отлично сохраняют тепло и отбирают лишнюю влагу.

Меховые стельки — довольно быстро изнашиваются, однако могут выдерживать довольно низкие температуры.

Стельки с алюминиевой фольгой — работают по принципу термоса: держат тепло внутри обуви, а холод не пропускают.

Стельки с фольгой - как носить

Если со стельками из войлока и меха все понятно, то стельки с фольгой у многих вызывают вопросы. Некоторые люди укладывают стельки в обувь фольгой вниз, а другие действуют наоборот и располагают их фольгой вверх. Правильными являются оба варианта. Все зависит от того, какую цель вы преследуете.

Если фольгу класть вниз, то она будет отражать холод, идущий снизу. Если сделать наоборот — фольгой вверх, то она будет отражать тепло от ноги и оставлять его в ботинке, от чего будет теплее.

Таким образом, если вы много ходите, то лучше остановится на варианте, когда фольга внизу, если же больше сидите или стоите, то стельку лучше класть фольгой вверх.

Ранее Главред писал, как сделать обувь водонепроницаемой и как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях.

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