Стельки с фольгой - как носить, чтобы ноги были в тепле

Существуют три вида зимних стелек, благодаря этой мелочи можно сохранить здоровье, избежав промерзания ног.

Как правильно носить стельки / Фото pixabay.com

Какой бы теплой не была зимняя обувь, есть одна маленькая деталь, которая сделает ее еще более комфортной и убережет ноги от промерзания. И это стельки. Какие должны быть стельки и как правильно положить стельки в обувь, разобрался Главред.

Как выбрать стельки на зиму

Чтобы правильно выбрать стельки на холодную пору года, нужно разобраться, какие их виды бывают.

Войлочные стельки — самый доступный и простой вариант. Отлично сохраняют тепло и отбирают лишнюю влагу.

Меховые стельки — довольно быстро изнашиваются, однако могут выдерживать довольно низкие температуры.

Стельки с алюминиевой фольгой — работают по принципу термоса: держат тепло внутри обуви, а холод не пропускают.

Стельки с фольгой - как носить

Если со стельками из войлока и меха все понятно, то стельки с фольгой у многих вызывают вопросы. Некоторые люди укладывают стельки в обувь фольгой вниз, а другие действуют наоборот и располагают их фольгой вверх. Правильными являются оба варианта. Все зависит от того, какую цель вы преследуете.

Если фольгу класть вниз, то она будет отражать холод, идущий снизу. Если сделать наоборот — фольгой вверх, то она будет отражать тепло от ноги и оставлять его в ботинке, от чего будет теплее.

Таким образом, если вы много ходите, то лучше остановится на варианте, когда фольга внизу, если же больше сидите или стоите, то стельку лучше класть фольгой вверх.

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