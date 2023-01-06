Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

Если обувь промокает, это всегда неприятно, особенно в холодную пору года. Есть элементарный способ сделать обувь непромокаемой в домашних условиях.

Как защитить обувь от влаги в домашних условиях / Фото pexels.com

Когда на улице слякоть и грязь, очень легко угробить любимую пару обуви, особенно если она не приспособлена для такой погоды. Самый простой способ сделать обувь непромокаемой, это купить специальный спрей, но защитить обувь от влаги можно и в домашних условиях.

Чтобы сделать обувь водонепроницаемой, понадобится восковая или парафиновая свеча и обычный фен для сушки волос.

Воск нужно нанести плотным слоем на всю поверхность обуви, особое внимание уделив швам и местам соединения отдельных частей, а затем нагреть обувь феном. Воск начнет плавиться, заполнит собой все поры и небольшие отверстия, которые могут быть потенциальным входом для воды.

Свечу нужно брать обычную - белую или бесцветную, яркие праздничные свечи не подойдут.

Не стоит бояться, что после натирания обуви парафином или воском на обуви появится налет - он растает и впитается после нагревания, а обувь вернется к исходному цвету.

Для большей уверенности, что с парой ботинок все будет хорошо, перед обработкой проведите эксперимент на старой паре обуви или на незаметном участке той, которую хотите защитить от промокания.

Таким способом можно обрабатывать не только кожаную, но и текстильную обувь.

К слову, для профилактики даже в сухую погоду наносите на обувь касторовое или льняное масло, твердый жир. При этом нужно тщательно обрабатывать места стыков, швы, отверстия для шнурков, вокруг молний. Они чаще всего подвергаются воздействию влаги.

Ранее Главред писал, как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях.

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