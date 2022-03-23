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"Старый маразматик" и "станок по наклонению русского народа": в РФ напали на Путина

23 марта 2022, 01:02

Фанаты спорта обвинили Путина в полной изоляции их страны.

Путин
Путина начали критиковать в РФ / скриншот

Российские болельщики высказались в адрес своего президента Владимира Путина после решения Совета Евролиги отстранить все российские баскетбольные команды до конца сезона-2021/22.

Как известно, ЦСКА, УНИКС и "Зенит" не смогут продолжить свое участие в турнире. А все результаты матчей с участием российских команд в нынешнем сезоне будут аннулированы.

Фанаты злобно поблагодарили "деда за победу", понимая, что именно Путин виноват в полной спортивной изоляции их страны.

Читайте такжеРоман Путина и Кабаевой: детально об их отношениях"Я не пойму неужели всех так наклонили, что боитесь высказать свое мнение, неужели не понятно, что старый маразматик это просто станок по наклонению русского народа!", "Не может быть столько мазохистов в такой огромной вполне образованной стране", "Вскоре страна откатится в развитии к 30-м годам", "Это "прорыв" и "рывок", - пишут пользователи в сети.

Напомним, украинский блогер Алексей Дурнев рассказал, что во время общения со многими российскими звездами они постоянно удаляли сообщения. Он предполагает, что это из-за боязни диктаторского режима в РФ.

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война в Украине Владимир Путин
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