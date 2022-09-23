Старость, не радость: 3 самых невыносимых в преклонном возрасте знака зодиака

Гороскоп на октябрь 2022 - 3 невыносимых в старости знака / ua.depositphotos.com

Характер этих трех представителей зодиакального круга и так нельзя назвать покладистым. Однако чем больше им натикало биологических лет, тем невыносимее становится нрав.

О том, кто из знаков не умеет жить по средствам, читайте в материале: В долгах, как в шелках: 3 знака зодиака, которые тратят все до копейки.

Астрологи назвали три знака зодиака, чей характер в старости станет причиной головной боли для многих.

Им лучше не попадать под горячую руку

Если молодые Овны – это смесь импульсивности, агрессии и упрямства, то в преклонном возрасте эти качества только усиливаются. И больше всего упрямство. Овнов в прямом смысле слова просто невозможно переубедить в чем-либо, они из тех, кто будут навязывать свое мнение окружающим и выходить из себя, если не все готовы поддерживать их идеи. Еще этому знаку становится сложно контролировать эмоции, под горячую руку могут попасть и взрослые и дети.

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Из трудоголиков – в сплетники

Представители знака стихии земли всю жизнь стремятся обеспечить себе комфортное безбедное существование. Они упорно идут к своим целям и в большинстве случаев достигают их своим трудолюбием и решительностью. Чего нельзя сказать о Тельцах в возрасте. Из целеустремленных людей они превращаются в сплетников, которые будут постоянно чем-то недовольны. Из-за этого круг их общения будет сужаться.

Жалуются на недостаток внимания

Представители водного знака зодиака на старости лет становятся невыносимыми эгоистами. Они их тех, кто поспешат спровадить детей из родительского дома как можно раньше. А про помощь с внуками при них можно даже не заикаться. Эти бабушки и дедушки привыкли жить для себя. Вот только Рыбы никогда не упустят шанса пожаловаться на то, что "их все забыли".

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