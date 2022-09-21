В долгах, как в шелках: 3 знака зодиака, которые тратят все до копейки

Гороскоп на октябрь 2022 - 3 знака, которые не умеют распоряжаться деньгами / ua.depositphotos.com/

Для трех знаков зодиакального круга вопросы грамотного планирования бюджета и экономии – самое скучное дело. Они не привыкли ни в чем себе отказывать, однако их капризы зачастую влетают в копеечку. Они из тех, кто точно одалживает до зарплаты.

О том, кто из знаков привык окружать себя дорогими вещами, читайте в материале: Живут на широкую ногу: 4 знака зодиака, которые любят роскошную жизнь.

Астрологи назвали три знака гороскопа, которые не умеют контролировать траты. И это очень часто оборачивается проблемами.

Не спешат приумножать капиталы

Представители огненного знака придают материальным ценностям большое значение. Деньги для них становятся инструментом получения удовольствия. Однако Стрельцы не спешат начать много зарабатывать. Работая, они обеспечивают только базовые потребности. В финансовых вопросах они часто полагаются на других людей – влиятельных покровителей, мужей или близких друзей. Иногда такая зависимость может обернуться неприятностями.

Влезают в долги

У людей этого воздушного знака деньги долго не задерживаются. Только у Водолеев появляются финансы, они тут же начинают планировать свои траты. Они не умеют жить по средствам и частые гости кредитных организаций. Оплатить свои "хотелки" Водолеям бывает непросто, потому что они привыкли окружать себя дорогими вещами. Щедрый знак не поскупится и на ценные подарки для близких людей. Этих людей никак нельзя уличить в скупости.

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Живут до зарплаты

Люди этого знака стихии воды тоже не обладают амбициями и стремлениями приумножать свои капиталы. Они часто живут от зарплаты до зарплаты и могут одолжить непомерную сумму. Однако Рыбы часто обладают денежным везением, находятся люди, которые готовы помочь им материально.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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