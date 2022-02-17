Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для Раков

Астролог рассказала, в каких сферах Ракам будет сопутствовать удача в марте. Представителей знака ждет служебный роман, повышение на работе и переезд.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Раков.
Месяц начинается с новолуния в девятом доме гороскопа - это все, что связано с дальними странами, другими культурами и всем, что высоко и далеко, рассказала астролог на своем Youtube-канале. В конце марта у многих Раков произойдут перемены в романтических отношениях.
Новолуние 2 марта 2022 - что "светит" Ракам
- знакомство с иностранцем;
- изучение иностранного языка;
- бизнес выйдет на международный уровень;
- появятся клиенты из-за границы;
- путешествие в другую страну;
- оформление загранпаспорта или визы.
"Если вы не собираетесь никуда ехать, то возможно просто посмотрите интересный документальный фильм и вам захочется выучить иностранный язык или пойти учиться, получить второе высшее образование", - сказала астролог.
Некоторые Раки заинтересуются другой религией, отправятся в паломническую поездку.
Новолуние 2 марта - это очень хороший период для тех, кто оформляет документы на ПМЖ или гражданство. В судебных делах Раки получат решение или появится новая информация.
5-6 марта в девятом доме гороскопа будет соединение Солнца и Юпитера. Раков ждет расширение горизонтов и кругозора. Представителям знака повезет: Раки могут пройти важное собеседование, поступить в учебное заведение, получить новую работу в международной компании, поехать в путешествие.
Особенно сильно удача будет сопутствовать Ракам, которые родились 7-8 июля.
7 марта Венера соединяется с Марсом в секторе отношений. Раков ждет много новых знакомств, заключение контрактов.
Это хороший период для того, чтобы договариваться о бизнес-партнёрстве или о совместном бюджете. Придут не заработанные деньги, например, от государства, от мужа или жены, кредитные деньги, наследство, алименты, возврат налогов.
11 марта Меркурий входит в девятый дом гороскопа. Эта планета отвечает за документы, информацию, переговоры, сделки, торговлю. Если вы продаете квартиру или машину, то сделка может состояться после 11 марта.
18 марта - полнолуние в третьем доме общения. Раки сделают упор на расширение знаний, общение, поездки за границу или в пределах страны.
"Может быть что-то вы узнаете о вашей сестре или брате, вместе куда-то поедете, примете решение о переезде, будете менять ноутбук или телефон. В марте нет ретроградных планет, поэтому можно покупать новую технику. Также хорошее время для переезда", - говорит гороскоп 2022.
21 марта Солнце меняет знак и входит в десятый дом гороскопа. Это сектор достижений, карьеры, статуса. Раки могут получить новую работу или должность. Ожидается важная новость.
28 марта Меркурий как почтальон принесет новую информацию об организации, в которой вы работаете, или о руководстве.
Также Солнце внесёт больше энергии и ясности в отношения.
"Некоторые Раки примут решение о совместном проживании, получат предложение руки и сердца, завяжутся новые романтические отношения. Не исключен служебный роман или ваш партнер будет иметь схожие цели в жизни. Вы будете двигаться в одном направлении", - рассказала астролог.
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