Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для Раков

Гороскоп на месяц говорит, что Ракам повезет в любви / ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Раков.

Месяц начинается с новолуния в девятом доме гороскопа - это все, что связано с дальними странами, другими культурами и всем, что высоко и далеко, рассказала астролог на своем Youtube-канале. В конце марта у многих Раков произойдут перемены в романтических отношениях.

Новолуние 2 марта 2022 - что "светит" Ракам

знакомство с иностранцем;

изучение иностранного языка;

бизнес выйдет на международный уровень;

появятся клиенты из-за границы;

путешествие в другую страну;

оформление загранпаспорта или визы.

"Если вы не собираетесь никуда ехать, то возможно просто посмотрите интересный документальный фильм и вам захочется выучить иностранный язык или пойти учиться, получить второе высшее образование", - сказала астролог.

Некоторые Раки заинтересуются другой религией, отправятся в паломническую поездку.

Новолуние 2 марта - это очень хороший период для тех, кто оформляет документы на ПМЖ или гражданство. В судебных делах Раки получат решение или появится новая информация.

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5-6 марта в девятом доме гороскопа будет соединение Солнца и Юпитера. Раков ждет расширение горизонтов и кругозора. Представителям знака повезет: Раки могут пройти важное собеседование, поступить в учебное заведение, получить новую работу в международной компании, поехать в путешествие.

Особенно сильно удача будет сопутствовать Ракам, которые родились 7-8 июля.

7 марта Венера соединяется с Марсом в секторе отношений. Раков ждет много новых знакомств, заключение контрактов.

Это хороший период для того, чтобы договариваться о бизнес-партнёрстве или о совместном бюджете. Придут не заработанные деньги, например, от государства, от мужа или жены, кредитные деньги, наследство, алименты, возврат налогов.

11 марта Меркурий входит в девятый дом гороскопа. Эта планета отвечает за документы, информацию, переговоры, сделки, торговлю. Если вы продаете квартиру или машину, то сделка может состояться после 11 марта.

18 марта - полнолуние в третьем доме общения. Раки сделают упор на расширение знаний, общение, поездки за границу или в пределах страны.

"Может быть что-то вы узнаете о вашей сестре или брате, вместе куда-то поедете, примете решение о переезде, будете менять ноутбук или телефон. В марте нет ретроградных планет, поэтому можно покупать новую технику. Также хорошее время для переезда", - говорит гороскоп 2022.

21 марта Солнце меняет знак и входит в десятый дом гороскопа. Это сектор достижений, карьеры, статуса. Раки могут получить новую работу или должность. Ожидается важная новость.

28 марта Меркурий как почтальон принесет новую информацию об организации, в которой вы работаете, или о руководстве.

Также Солнце внесёт больше энергии и ясности в отношения.

"Некоторые Раки примут решение о совместном проживании, получат предложение руки и сердца, завяжутся новые романтические отношения. Не исключен служебный роман или ваш партнер будет иметь схожие цели в жизни. Вы будете двигаться в одном направлении", - рассказала астролог.

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