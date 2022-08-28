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Станет причиной несчастий: три знака зодиака, которым категорически нельзя носить бриллианты

28 августа 2022, 15:43

Хотя астрологи сходятся во мнении, что бриллиант - это самый сильный талисман среди драгоценных камней, но не всем он приносит удачу и счастье.

Бриллианты, гороскоп
Каким знакам зодиака можно и нельзя носить бриллианты / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Говорят, что лучшие друзья девушек - это бриллианты. Этот великолепный камень действительно может принести удачу, но далеко не всем. Астрологи говорят, что есть знаки зодиака, которым категорически не рекомендуется носить украшения с этим камнем, ведь иначе можно притянуть в свою жизнь неприятности.

Магические свойства бриллианта

Бриллиант называют "царским камнем", так как он обладает колоссальной энергией и мощной целительной и магической силой.

Как бриллиант влияет на человека:

  • защищает от дурного влияния и сглаза;
  • приносит удачу, здоровье, любовь и успех;
  • освобождает от страхов и подозрений;
  • оберегает от недоброжелателей;
  • придаёт мужество и отвагу своему владельцу;
  • приносит богатство и счастье.

Бриллиант также способен своими вибрациями оказывать благотворное влияние на человеческий организм, а именно:

  • понижать температуру тела;
  • избавлять от бессонницы;
  • помогать при психических и кожных заболеваниях;
  • предохранять от желудочных болей;
  • тонизировать сердечную деятельность.
Бриллианты обладают мощными магическими свойствами
Бриллианты обладают мощными магическими свойствами / Фото pixabay.com

Считается, что магические свойства бриллианта проявляются только у достойных людей с чистой душой. В руках непорядочного человека алмаз утрачивает свою силу или негативно влияет на владельца, принося ему несчастья.

Камни, которые человек украл или добыл с помощью насилия, никогда не будут служить своему хозяину. Также роковыми могут стать бриллианты с дефектами или трещинами.

Какому знаку зодиака можно носить бриллианты

Хотя астрологи и эксперты по фэн-шуй сходятся во мнении, что бриллиант - это самый сильный талисман среди драгоценных камней, но не всем он приносит удачу и счастье.

Бриллиант идеально подходит только пяти знакам зодиака — Овну, Тельцу, Весам, Козерогу и Стрельцу. Если эти представители этих знаков будут носить украшения с бриллиантами, удача будет на их стороне.

Если Рыбы и Раки наденут украшения с бриллиантами, то их ждет удача в любви. Но предпочтение нужно отдать камню голубого оттенка.

По восточному гороскопу, настоящим талисманом бриллиант станет для Крысы и Тигра.

Кому категорически нельзя носить бриллианты

Бриллианты не принесут ничего хорошего, если их будет носить Дева, Водолей и Скорпион.

Согласно восточному гороскопу, совершенно не подходит бриллиант Быку, Зайцу, Дракону, Змее, Лошади, Козе, Обезьяне, Собаке и Свинье.

Что приносит камень бриллиант

Бриллиант для Овна может быть любого цвета. Он принесет представителю этого знака особую стойкость к невзгодам и поможет добиваться больших успехов и общественного признания.

Тельцы станут более спокойными и уравновешенными под воздействием этого камня. Оптимальный выбор – полностью прозрачные или черные бриллианты.

Близнецам также лучше выбирать темные камни. Они усмирят упрямство и переведут эту черту характера в продуктивное русло.

Ракам свойственно сомневаться в собственных силах. Бриллиант для Рака добавит характеру твердости, а также будет способствовать поднятию самооценки. Лучший выбор – бесцветные и черные камни.

Львам этот царский камень поможет раскрыть их лидерские способности. Если хочется блистать - выбирайте бесцветный камень. Если вам не хватает мягкости, уступчивости и мудрости, то обратите внимание на камни коньячных цветов.

Бриллиант для Девы - это простой способ смягчить жесткий нрав и скрупулезность. Считается, что лучше всего этому знаку зодиака подходят камни розового и зеленого оттенка.

Весам бриллиант добавляет стабильности. Лучшим выбором считаются камни желтых оттенков.

Скорпионам бриллиант поможет повысить самооценку и стать чуть более открытыми. Но стоит быть острожным с этим камнем, ведь он может усилить и без того крутой нрав Скорпионов.

Стрельцам украшения с бриллиантами сулят большую удачу в начинаниях. Представители знака станут более рискованными, смелыми и азартными. Оптимальным выбором для Стрельцов считаются бриллианты темных цветов.

Для упертых карьеристов Козерогов бриллиант станет помощником в свершении великих дел. Он поможет добиться высот на любых поприщах.

Водолеям бриллиант добавит твердости, уверенности, энергии, азарта. При этом бесцветный и черный камни влияют на Водолеев слишком сильно, дестабилизируя их эмоциональный фон. А вот желтый бриллиант подходит идеально.

Бриллиант для Рыб - не лучший выбор камня. Но если очень хочется такое украшение, то стоит остановить свой выбор на голубых и желтых бриллиантах.

Ранее Главред писал, каким знакам зодиака нельзя носить серебро.

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