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Стало известно, как удары головой по мячу влияют на футболистов

6 ноября 2021, 00:50

В среднем участники совершали около 50 тысяч ударов головой, а вратари - более 100 тысяч.

футбол
Футбол нарушает когнитивные функции / Фото: Reuters

Психологи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Килского университета проанализировали, как сказываются удары мяча по голове футболистов.

Оказалось, они приводят к когнитивным нарушениям.

В связи с этим, бывшие футболисты в 3,5 раза больше рискуют умереть от нейродегенеративного заболевания, чем мужчины, которые не играли в футбол профессионально.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Neuropsychology, приняли участие 60 бывших профессиональных футболистов, в среднем возрасте около 68 лет.

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Ученые оценили их память, собрали данные о продолжительности карьеры, режимах тренировок и травмах головы и подсчитали примерное количество ударов головой по мячу, которые футболист делал за время в спорте.

В итоге оказалось, что сами по себе травмы мало сказывались на памяти. Но чем больше ударов по голове футболист получал за время тренировок и матчей, тем хуже были результаты тестов.

Читайте такжеСкончался известный украинский футболист: ему было 27 лет"В среднем участники совершали около 50 тысяч ударов головой. За исключением вратарей, которые редко отбивают мяч головой, количество ударов могло превышать и 100 тысяч", - резюмировали авторы.

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Напомним, недавно экс-футболист киевского ФК "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский в перерыве матча между ФК "Динамо" – "Днепр-1" совершил круг почета на НСК "Олимпийский" и попрощался с футбольными зрителями.

Также недавно после 39 лет в коме, умер легендарный футболист - игрок клуба "ПСЖ" Жан-Пьер Адамс. Он скончался в 73 года.

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