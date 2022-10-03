"Стакан всегда наполовину полон": как быстро поднять себе и другим настроение

Как быстро поднять себе и другим настроение / https://ua.depositphotos.com/

Как поднять себе настроение за 1 минуту

Почаще балуйте губы улыбкой. Даже в полном одиночестве. Даже просто глядя в зеркало. Психологи утверждают, что улыбаться стоит как минимум 5-10 раз в сутки. Или еще чаще ‒ если попробуете улыбаться своим близким, коллегам. Да хоть случайным прохожим на улице.

Послушайте невеселые песни. Как ни парадоксально, но может помочь составление плей-листа из грустных песен. Потосковав под них, весьма вероятно, что у Вас получится очиститься и отпустить плохое настроение.

Устроить пляски. В любую свободную минутку попробуйте станцевать. Хоть "Яблочко", хоть "Тектоник", хоть "Брейк-данс". Хоть под "Ой, у лузі червона калина", хоть под хиты Вакарчука. Особенно отлично это получается, если никто не видит Вас в этот момент.

Думайте позитивно. Помните ‒ стакан всегда наполовину полон, всегда. И, в общем-то, между нет и да – выбор только да.

Меньше пилите себя. Очень просто угодить в яму, полную бесконечного самокопания и самопоедания. Все-таки себе чаще нужно прощать промахи и ошибки. Помните, они всегда могут стать отличным опытом.

Как поднять настроение в переписке

Сейчас процентов 70-80 общения между людьми происходит в онлайн-формате. Но даже через экран смартфона или планшета легко можно понять, какое настроение у собеседника. Если оно плохое, то желательно постараться его улучшить все-таки.

Есть определенные методы для этого:

Перевести диалог в более позитивное русло.

Увлечь человека беседой, отвлекая от проблем и раздумий.

Показать забавные видео, мемы, картинки.

Предложить созвониться и побеседовать.

Пригласить поиграть в какую-нибудь забавную онлайн-игру.

Как поднять настроение девушке

Будьте рядом. Пребывая в подавленном настроение, многие девушки чувствуют себя одиноко. В такие моменты повысить дух подруги можно, просто побыв с ней рядом

Сделайте комплимент. В момент слабости девушки нуждаются в поддержке. Им нужно напомнить об их силе, красоте, находчивости и множестве скрытых талантов.

Рассмешите. Принято считать, что смех продлевает жизнь. Он же может послужить лекарством девичей грусти и хандры. Чтобы поднять настроение, рассмешите девушку. Можете рассказать анекдот, вспомнить смешную историю из жизни или прислать порцию мемов в мессенджер.

Накормите девушку. И не простым белковым коктейлем. А чем-нибудь поизысканнее. В выборе лакомств ориентируйтесь на вкусы девушки. Купите ей шоколадку, закажите суши или, к примеру, отведите в находящийся неподалеку ресторан итальянской кухни.