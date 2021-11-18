США обеспокоены из-за российских войск возле Украины

Украина США / УНИАН

Украина и США сейчас одинаково оценивают ситуацию, которая наблюдается сегодня на Донбассе. Штаты обеспокоены тем, что Российская Федерация продолжает наращивание войск, заявила временная проверенная по делам США в Украине Кристина Квин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас мы одного мнения с украинцами (насчёт концентрации российских войск возле украинской границы, - ред). Мы дальше будем продолжать обмениваться информацией, чтобы быть уверенными, что мы понимаем ситуацию одинаково", - заявила Квин.

По словам дипломата, США с беспокойством наблюдают за тем, как Российская Федерация продолжает наращивание сил на границе с Украиной. В то же время Штаты поднимают этот вопрос не только с Киевом, но и с другими союзниками, а также с Кремлем.

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"Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем увеличение количества российских войск возле украинской границы, и мы воспринимаем это серьезно. Прежде всего мы говорим с украинцами об этом, спрашиваем их мнение, но также говорим и с нашими союзниками, наконец, мы говорим об этом и непосредственно с россиянами", - добавила дипломат.

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В то же время, по словам Квин, пока американцы не видят, чтобы Россия изменила к лучшему свою линию поведения, но надеются на это. Напротив, по словам дипломата, в последнее время руководство РФ сделало целую серию провокационных заявлений в отношении Украины, ставя под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, а также пытаясь переложить на Украину ответственность за недостаток прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, тогда как вина за это лежит на самих россиянах.

"В последнее время появляется все больше публичных заявлений (от россиян,- ред.), которые ставят под сомнение украинской право на суверенитет и самостоятельное принятие решений", - подчеркнула дипломат.

Войска России у границ Украины

Американские журналисты изданий The Washington Post и Politico ранее публиковали материалы о том, что Россия начала стягивать войска к границам Украины. В подтверждение своих слов журналисты показывали спутниковые фотоснимки передислокации военной техники.

В Североатлантическом альянсе установили серьезное усиление российской военной силы у границ Украины. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у РФ есть возможность для проведения военной операции против украинского государства.

Британские журналисты издания Financial Times заявляли, что у спецслужб Запада есть информация, согласно которой фиксируется высокая вероятность военного вторжения России в Украину. Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила такие сведения.

В Британии также предупредили о том, что Лондон должен быть готов к возможной войне с Россией из-за миграционного кризиса в Польше и стягивания Москвой войск к границам Украины.

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