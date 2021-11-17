Генасамблея ООН одобрила важную резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН утвердила резолюцию по Крыму / Фото пресс-службы ОП

Сегодня Комитет Генассамблеи ООН одобрил проект по ситуации с правами человека в Крыму. Впервые в документе была зафиксирована поддержка Крымской платформы, говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Приветствую принятие проекта усиленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, который только что прошел 3 комитет ГА ООН. Впервые была зафиксирована поддержка Крымской платформы. Документ также призывает РФ освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа", - написал он.

При этом министр добавил, что резолюцию одобрят на сессии Генассамблеи ООН в декабре.

"Я благодарен всем государствам-членам ООН, поддержавшим этот важный проект резолюции. Ее одобрение на сессии ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления нашей территориальной целостности", - написал министр.

В этом году в проекте резолюции ключевыми нововведениями стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в Крымской платформе, упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно лидерам крымскотатарского народа.

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При этом в резолюции подчеркивается, что наращивание военных во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.

Проект резолюции отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей полуострова питьевой и пресной водой.

В то же время в резолюции осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму.

Войска России у границ Украины

Американские журналисты изданий The Washington Post и Politico ранее публиковали материалы о том, что Россия начала стягивать войска к границам Украины. В подтверждение своих слов журналисты показывали спутниковые фотоснимки передислокации военной техники.

В Североатлантическом альянсе установили серьезное усиление российской военной силы у границ Украины. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у РФ есть возможность для проведения военной операции против украинского государства.

Британские журналисты издания Financial Times заявляли, что у спецслужб Запада есть информация, согласно которой фиксируется высокая вероятность военного вторжения России в Украину. Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила такие сведения.

В Британии также предупредили о том, что Лондон должен быть готов к возможной войне с Россией из-за миграционного кризиса в Польше и стягивания Москвой войск к границам Украины.

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