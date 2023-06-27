УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Средство есть у всех: эксперт рассказал, как очистить застарелый жир в духовке

Елизавета Бельмас
27 июня 2023, 14:41 обновлено 27 июня, 14:53
21
Чистая печка и духовой шкаф - залог хорошего настроения любой хозяйки. Эксперт рассказал, как очистить духовку без особых усилий.
Как очистить застарелый жир в духовке
Как очистить застарелый жир в духовке / коллаж: Главред, фото: instagram vseuborki

Каждая хозяйка рано или поздно задумывается о том, как очистить застарелый жир в духовке. Сделать это можно довольно просто. Если хотите узнать, как легко отмыть духовку внутри - читайте далее.

Духовки регулярно используются большинством домохозяек, а это означает, что жир и грязь могут быстро накапливаться. Кухонный эксперт из Wren Kitchens поделился лучшим способом удаления грязи в духовом шкафу.

Чистка духовки может доставлять хлопоты, но не стоит забывать, что помимо применения различных средств, полезно также ознакомиться с руководством по использованию духовки для того, чтобы получить конкретные инструкций по очистке конкретно вашей техники.

видео дня

Как убрать засохший жир в духовке - простой способ

Убедитесь, что ваша духовка выключена и полностью остыла, прежде чем начинать процесс очистки. Достаньте из духовки все решетки и противни.

Для очистки вам понадобится сода и вода. Смешайте примерно полстакана пищевой соды с достаточным количеством теплой воды, чтобы получилась густая паста.

Затем наденьте перчатки и используйте кухонную губку, чтобы нанести пасту на внутренние поверхности духовки, уделяя особое внимание участкам со скоплением жира и грязи.

Пищевая сода — отличное экологически чистое чистящее средство, которое эффективно удаляет стойкую грязь, но при этом она достаточно мягкая и не царапает поверхности.

После того, как вы нанесли раствор на стенки духовки, оставьте его на некоторое время. Чистящее средство подействует примерно через полчаса и тогда его нужно будет хорошенько отмыть, уделяя особое внимание местам, где грязь скапливается больше всего.

Возможно, вам придется повторить этот шаг несколько раз, пока не исчезнут все загрязнения.

Источник

Также вам может быть интересно:

кухня лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

14:56 Мир
РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

13:04 Украина
США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

11:45 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:56

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

14:55

Пока Кейт не видит: принц Уильям крепко обнимался с "перчинкой" из Spice GirlsВидео

14:41

Средство есть у всех: эксперт рассказал, как очистить застарелый жир в духовке

14:17

"Не страдаю": российская актриса, которая покинула РФ пояснила, как живет за границей

14:12

"Остановили гражданскую войну": Путин выдал заявление о "спасении" РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:09

Путин не преступник, а Украина – не суверенна: Орбан опозорился галиматьей

13:49

Сантехники показали, что делать, если забит слив: простота способа удивляет

13:29

"Вагнер" передает тяжелое вооружение армии Минобороны РФ - росСМИ

13:25

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые станет мамой

Реклама
13:04

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

12:58

Игровая зависимость в Украине не носит массового характера — первое исследование под эгидой МинздраваФото реклама

12:56

Женщина не пустила на свадьбу сестру, которая назвала имена ее детей "нелепыми"

12:31

Беларусь нужна Пригожину для транзита: эксперт назвал цель главаря ЧВК Вагнера

12:22

Лобода после харьковского скандала извинилась перед подростком с плакатомВидео

12:19

Загадка советских поездов: почему вагоны были зелеными, а крыши серыми

11:45

Гороскоп на завтра 28 июня 2023: Овну – изменения, Раку - противостояние

11:45

США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

11:36

ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком – разведка Британии

11:14

"Кукла": дочь Кошевого томно надула губы на камеру

11:05

"30 лет готовлюсь к войне": Лукашенко заявил, что привел армию в боевую готовность

Реклама
11:00

Свита Путина готова от него избавиться, Пригожину осталось только молиться - НебоженкоЭксклюзив

10:40

Уже третий раз за месяц: в оккупированном Крыму поврежден железнодорожный путь

10:12

Девушка показала, как избавиться от налета на ванной за 20 секундВидео

10:11

"Пригожин взялся за старое": в Сети узнали о предложении главаря ЧВК Лукашенко

10:00

Точность теста впечатляет: как узнать свой психологический возраст по картинке

09:54

В районе Бахмута "вагнеровцев" нет, они позорно сбежали - Череватый

09:47

Казнь подростков-патриотов в Бердянске: оккупанты не выдают их тела родным

09:13

"Огромное унижение": путч Пригожина обнажил глубокие проблемы режима Путина - FT

09:00

Календарь магнитных бурь в июле: названы опасные даты

08:59

Бунт Пригожина - начало конца для Россиимнение

08:56

Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси

08:42

Эксперты назвали средство за 20 грн, которое навсегда уничтожит плесень

08:17

США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС Россией - Кирби

08:10

Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников - ISW

07:40

В США знали о планах Пригожина устроить бунт, но держали их в секрете — CNN

07:01

"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направленияхФото

06:41

Марш Пригожина начал в России смутумнение

05:15

Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

04:30

Урожай томатов некуда будет девать: как заставить плодоносить помидоры

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июня

Реклама
02:56

Суперсложная головоломка: лишь единицы смогут найти 10 отличий на картинках

02:30

"Без слез не взглянешь": Регина Тодоренко опозорилась архивными фото

02:00

"Все может закончиться печально": РФ морально не готова к наступлению ВСУ - Пономарев

01:30

Откровенные и честные: четыре знака зодиака, которые слишком открыты

00:54

Только 3% самых умных могут найти ошибку на изображении петуха за 4 секунды

26 июня, понедельник
23:34

Почему Путин заикается при упоминании фамилии Залужного: экс-депутат Госдумы ответилВидео

23:18

"Ничего более жалкого не видел": Гиркин резко набросился на Путина

23:15

Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе

22:41

Колобок или Кривая уточка: Оля Цибульская рухнула с лестницы и получила травму

22:23

Путин выдал "победоносное" заявление после наступления на Москву и опозорилсяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять