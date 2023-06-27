Средство есть у всех: эксперт рассказал, как очистить застарелый жир в духовке

Чистая печка и духовой шкаф - залог хорошего настроения любой хозяйки. Эксперт рассказал, как очистить духовку без особых усилий.

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Как очистить застарелый жир в духовке / коллаж: Главред, фото: instagram vseuborki

Каждая хозяйка рано или поздно задумывается о том, как очистить застарелый жир в духовке. Сделать это можно довольно просто. Если хотите узнать, как легко отмыть духовку внутри - читайте далее.

Духовки регулярно используются большинством домохозяек, а это означает, что жир и грязь могут быстро накапливаться. Кухонный эксперт из Wren Kitchens поделился лучшим способом удаления грязи в духовом шкафу.

Чистка духовки может доставлять хлопоты, но не стоит забывать, что помимо применения различных средств, полезно также ознакомиться с руководством по использованию духовки для того, чтобы получить конкретные инструкций по очистке конкретно вашей техники.

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Как убрать засохший жир в духовке - простой способ

Убедитесь, что ваша духовка выключена и полностью остыла, прежде чем начинать процесс очистки. Достаньте из духовки все решетки и противни.

Для очистки вам понадобится сода и вода. Смешайте примерно полстакана пищевой соды с достаточным количеством теплой воды, чтобы получилась густая паста.

Затем наденьте перчатки и используйте кухонную губку, чтобы нанести пасту на внутренние поверхности духовки, уделяя особое внимание участкам со скоплением жира и грязи.

Пищевая сода — отличное экологически чистое чистящее средство, которое эффективно удаляет стойкую грязь, но при этом она достаточно мягкая и не царапает поверхности.

После того, как вы нанесли раствор на стенки духовки, оставьте его на некоторое время. Чистящее средство подействует примерно через полчаса и тогда его нужно будет хорошенько отмыть, уделяя особое внимание местам, где грязь скапливается больше всего.

Возможно, вам придется повторить этот шаг несколько раз, пока не исчезнут все загрязнения.

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