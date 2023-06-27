Сантехники показали, что делать, если забит слив: простота способа удивляет

Забитая раковина – это неудобство, с которым сталкивается большинство домохозяек. Если вантуз не работает или у вас его нет, эксперты по сантехнике поделились альтернативными методами, которые можно использовать вместо него.
Для тех, кто испробовал разные методы, но ничего так и не помогло эксперты по сантехнике из Victorian Plumbing подготовили несколько способов.
Чем прочистить засор в раковине на кухне - сода и уксус
Уксус и сода являются основными средствами очистки, которые можно использовать для решения большинства бытовых проблем и, в данном случае, сильных засоров.
Насыпьте в слив три чайные ложки пищевой соды и медленно влейте 500 мл белого уксуса. Оставьте эту смесь на пять минут, чтобы она могла вступить в реакцию и начать "разрушать" любые засоры.
Пока сода будет работать, вскипятите полный чайник воды. По прошествии пяти минут вылейте кипяток в слив, чтобы смыть засор.
Что делать если забит слив - понадобится стиральный порошок
Эксперты по сантехнике отметили, что у хозяек могут быть и другие предметы, которые достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать для прочистки стоков, например, стиральный порошок.
По словам экспертов, использование стирального порошка для разблокировки раковины — отличный метод из-за содержащихся в нем ферментов. Эти ферменты используются для расщепления жиров, масел и жира в вашей одежде, поэтому их можно использовать для очистки раковины.
Используйте три чайные ложки стирального порошка, чтобы засыпать в слив и сразу же промойте его полным чайником с кипящей водой, затем повторите процесс, если все еще есть небольшой засор.
Как устранить засор в трубах в домашних условиях - хлорка и вода
Если ни один из способов вам не помог, остался последний - хлорка и вода.
Перед тем, как применить этот способ, нужно обеспечить свою безопасность - надеть перчатки, не вдыхать пары, также следить, чтобы ничего не попало в глаза.
Возьмите 250 мл "Белизны" и вылейте её в канализацию. После этого возьмите чайник с кипятком и медленно влейте его к отбеливателю, чтобы он начал удалять плесень и грязь.
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