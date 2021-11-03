Специалист рассказала, кому стоит регулярно есть бананы / pixabay

Бананы достаточно ценны для здоровья, но есть люди, которым их желательно исключить из рациона. Об этом сообщает специалистка-нутрициолог Алена Степанова в комментарии РИА Новости.

"У спелых бананов достаточно высокий гликимический индекс, это значит, что сахар в крови после употребления продукта быстро поднимается. Также бананы не рекомендуются при инсулинозирезистенотности и сахарном диабете", — рассказала она.

Степанова также отметила, что употребление бананов стоит минимизировать ‒ поскольку в них есть сахариды при диарее и синдроме раздраженного кишечника.

Кроме того, нутрициолог добавила, что людям без перечисленных заболеваний бананы принесут только пользу.

"Бананы — источник триптофана, предшественника серотонина (гормона радости). Кроме того, бананы содержат инулин — один из видов растворимой клетчатки, что благоприятно сказывается на опорожнении кишечника. А растворимая клетчатка является пребиотиком — "едой" для наших бактерий, которые заселяют микробиом кишечника", — сказала Степанова.

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