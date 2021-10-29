Специалист пояснила, какая еда мешает спать ночью / ua.depositphotos.com

Есть определенный перечень вредных и полезных продуктов на ужин для тех людей, которые жалуются на качество сна. Об этом заявила известный специалист-нутрициолог Анастасия Гаврикова в комментарии РИА Новости.

По ее мнению, в первую очередь нужно отказаться от высокоуглеводной пищи и больших порций. Вечернее переедание может быть связано с отсутствием завтрака и частыми перекусами вместо полноценных приемов пищи в течение дня.

"Если на ужин вы едите макароны с сыром и майонезом, а потом еще пьете чай с конфетами, то заснуть будет тяжело. Вашему организму не нужны углеводы в таком количестве, поскольку ночью вы должны спать, энергия вам не нужна. Такая тяжелая пища не усваивается за несколько часов. В итоге организм вместо отдыха тратит ресурсы на восстановление", — сообщила Гаврикова.

Идеальный ужин, по словам нутрициолога, должен выглядеть следующим образом ‒ белки, овощи, зелень и полезные жиры.

Читайте такжеТоп-семь продуктов, которые помогут улучшить сон осенью

Напомним, ранее ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения. Карантин можно назвать главным катализатором процесса ожирения.

Ученые нашли новую причину ожирения у женщин. Оказывается, есть четкий фактор того, что женщины начинают набирать лишний вес.