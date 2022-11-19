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Спать напротив зеркала нельзя: как его расположить, чтобы привлечь удачу и отвести беду

19 ноября 2022, 12:39

Пожалуй, всю человеческую историю зеркала плотно связаны с мистикой.

Зеркало, спальня
Почему нельзя спать напротив зеркала / pixabay.com

Суеверные люди знают, что нельзя спать напротив зеркала. Таинственное предостережение связано с мистической силой зеркал.

Издавна считалось, что с их помощью можно отвести беду и привлечь удачу, но есть и обратная сторона медали.

Приметы, связанные с зеркалами в комнате

Столкнувшись с зеркалом впервые, люди испытали ужас, предположив, что в нем отражается их второе "я". Потом появились мысли о том, что отражение — это душа человека. Так возникли первые суеверия, связанные с блестящим предметом.

Есть несколько примет, связанных с зеркалами в комнате, о которых следует помнить: Разбилось зеркало — жди беды: кто-то из близких может внезапно умереть. Чтобы снизить риск плохой приметы, не смотритесь в осколки зеркала, а сразу вынесите их на помойку.

  • Зеркало со сколами и трещинами искажает действительность, может привести к семейным конфликтам и потере финансовой стабильности.
  • Не стоит ссориться и плакать перед зеркалом — оно "запоминает" все негативные моменты.
  • Если хотите убрать негатив из комнаты, поставьте на подоконник небольшое круглое зеркало на сутки, а потом выбросьте его.
  • Не спите днем перед зеркалом, чтобы не "заспать" память.
  • Не ешьте и не пейте перед зеркалом, чтобы не "запить" и не "заесть" удачу.
  • Не смотритесь слишком долго в зеркало, чтобы не просмотреть красоту.
  • Чтобы зеркало было заряжено на позитив, перед выходом из дома смотритесь в него, приговаривая "У меня все хорошо, все в порядке".

Почему нельзя спать напротив зеркала

Есть табу на зеркала в спальне, о которых следует знать. Считается, что во время сна душа человека беззащитна, и дьявол может утащить ее в потусторонний мир. Пока человек спит, душа летает в других мирах и может случайно попасть в зеркало. Если это произойдет, человек умрет. В течение дня зеркала впитывают негатив. Устроившись на ночной сон напротив зеркала, попадете под его влияние, что приведет к болезни, потере удачи и счастья.

Если ночью глянуть на себя в зеркало, можно угодить в воронку потустороннего мира и попасть внутрь зеркала. Спать в одиночестве напротив зеркала — удвоить одиночество и никогда не встретить партнера. Супружеской паре нельзя спать напротив зеркала, чтобы не внести разлад в отношения.

Как расположить зеркало в спальне

Поместите его выше уровня кровати. Используйте только зеркала с цельной зеркальной поверхностью, без сегментов. Выберите зеркало овальной или круглой формы. Расставьте по углам комнаты маленькие круглые зеркала, но не направляйте их на кровать. Замените открытые зеркала скрытыми, которые прячутся в раздвижных дверях шкафа.

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Автор: Сергей Кущ
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