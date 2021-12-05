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Совсем не отходы: где с пользой применить апельсиновые корки и картофельные очистки

5 декабря 2021, 05:27
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Многие решения станут для вас настоящей неожиданостью.

Как использовать апельсиновые корки и картофельные очистки/ коллаж Главред

Кожуру от картошки и апельсинов большинство людей выбрасывает в мусорку, но ей можно найти полезное применение.

Как с ее помощью оздоровится или приготовить вкушняшки - разбирался Главред.

Как использовать апельсиновые корки

Как известно, цитрусовые — это источник витамина С. Он важен для здоровья и нормальной жизнедеятельности организма. Из-за его доступности, следует особенно выделить апельсины.

В пищу мы обычно употребляем именно мякоть апельсина. А вот цедру можно использовать в кулинарных целях: натрите корки на терке и добавляйте в выпечку и салаты.

Из апельсиновых корок также можно приготовить отличный мягкий скраб для лица и тела. Также можно добавить молотые корочки в зубную пасту — они помогут мягко отбелить зубы.

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Читайте такжеНе спешите сливать в раковину: куда использовать воду после варки картофеляИспользуйте апельсиновые корки в качестве натурального освежителя, который поможет устранить неприятные запахи в квартире. Для этого необходимо разложить их на специальной подставке с подогревом.

Как использовать картофельные очистки

От картофельных очистков избавляются быстрее всего. Однако это ценный источник уникальных витаминов, минералов и других полезных веществ. Особо полезны очистки для нашей кожи: они лечат угри и избавляют от мешков под глазами, так что протирайте ими лицо и используйте в качестве компресса для век.

Ранее мы рассказывали где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру.

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Автор: Сергей Кущ
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картошка Цитрусовые лайфхак
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