"Неправильные" люди: почему в СССР издевались над левшами

Дети-левши чувствовали как моральное, так и физическое давление со стороны педагогов.

Школа, СССР / скриншот YouTube

Во времена СССР к детям, которые не владели правой рукой было особо пристальное внимание. Им приходилось несладко, поскольку все пытались переучить их.

Дети-левши чувствовали как моральное, так и физическое давление со стороны педагогов - малышей могли привязать к стулу или ударить по руке указкой.

"Благая" цель

В то время считалось, что все в мире создано для правшей, а "неправильному" человеку в нем делать нечего. До появления шариковых ручек дети в школах писали чернилами, которые то и дело размазывались по тетрадке.

Непросто левшам было и в армии, поскольку оружие создавалось именно под правшей.

Прозрели только 50 лет назад

Понятие того, что полностью переучить левшей невозможно, в СССР пришло только в 1986 году, когда издевательства над ними закончились.

Дело в том, что левша может научиться пользоваться обеими руками, а вот отказаться полностью от левой не может, поскольку у них от природы является ведущим правое полушарие мозга.

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