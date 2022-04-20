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Солнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидать

20 апреля 2022, 19:49

Затмение Солнца смогут наблюдать житли Южной Америки и юго-восточной акватории Тихого океана.

Коридор затмений 2022
Солнечное затмение 2022 / depositphotos.com

Первое солнечное затмение 2022 года состоится в субботу, 30 апреля. Оно пройдет в 23:27 по киевскому времени. Кроме того, в этот же день Луна обновит свой цикл в созвездии Тельца.

Какие дни фазы Луны могут принести наибольшую удачу, а когда стоит снизить любую активность, читайте в материале: Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха.

Солнечное затмение 30 апреля 2022 будет частичным и положит начало коридору затмений, в котором также состоится полное лунное затмение 16 мая. Еще одно частое затмение Солнца состоится 25 октября.

Коридор затмений по мнению специалистов, хорошее время для перемен и трансформаций. В этот период можно буквально начинать с нуля.

Солнечное затмение 2022 – что можно делать

Солнечное затмение не самый благоприятный период для человека. Однако коридор затмений 2022 может пройти с меньшими потерями, если расходовать энергию рационально.

В день солнечного затмения можно начинать изучение чего-то нового. Люди становятся более восприимчивыми к новой информации и быстрее усваивают полученные знания. Также в этот период хорошо избавляться от надоевшей работы и заниматься поисками новой, а также переезжать на новое место жительства.

В день затмения нужно больше внимания уделять своим желаниям и ощущениям. Прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки пойдут на пользу. Прислушивайтесь к интуиции и развивайте созидательную энергию.

Что нельзя в солнечное затмение

  • Провоцировать конфликты – ссора в этот день может закончиться грандиозным скандалом;
  • Действовать под влиянием эмоций – можно пожалеть об опрометчивых поступках;
  • Поддаваться соблазнам;
  • Лентяйничать – нужно использовать солнечную энергию по-максимуму.

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