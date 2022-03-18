Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха

Лунный гороскоп на апрель / depositphotos.com/

Лунный календарь на апрель 2022 расскажет, в какие дни любое начинание будет сопутствовать удача, а когда лучше умерить активность, чтобы не навлечь на себя беду.

О том, кому из знаков посчастливится укрепить финансовое положение, а кому придется закатать рукава и хорошенько поработать, читайте в материале: Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги.

Фазы Луны в апреле 2022

Новолуние - 1 апреля в 09:28 минут и 30 апреля в 23:28 минут.

Полнолуние - 16 апреля в 21:55.

Растущая Луна с 2 по 15 апреля 2022.

Убывающая Луна с 17 по 29 апреля 2022.

Частное солнечное затмение - 30 апреля в 23:42 минуты.

Благоприятные дни в апреле 2022

В лунном цикле второго месяца весны есть дни с максимально положительной энергетикой. В эти сутки можно назначать важные встречи и решать сложнее вопросы. Новые начинания увенчаются успехом. Благоприятно мириться с дорогими сердцу людьми и прощать старые обиды.

Благоприятные дни в апреле 2022: 2, 3, 7, 11, 14, 21.

2 апреля 2022 – Луна в Овне и Тельце – в этот день судьба предоставляет вам возможность изменить жизнь к лучшему. Стоит быть внимательными, чтобы не упустить важные знаки. В этот день хорошо воплощать все задуманное. Не стоит откладывать дела в долгий ящик. Отличный день для творчества, все идеи могут стать шедеврами.

7 апреля 2022 – Луна в Близнецах и Раке – в этот день особо нужно следить за любым сказанным словом. Нужно избегать брани и ссор, в общении с близкими обходить острые углы. Это все осядет на карме. Не скупитесь на комплименты и хорошие слова, они наоборот зачтутся звездами и принесут вам удачу. В этот день необходимо доводить до конца все начатое. Иначе проблемы будут нарастать снежным комом.

21 апреля 2022 – Луна в Стрельце и Козероге – это будут энергетически сильные сутки. В этот день можно браться за решение самых сложных вопросов. События могут развиваться стремительно, поэтому действовать и принимать решения нужно решительно. Не стоит тратить свое время на пустяки, этот день способен задать тон на все дни до конца месяца. Удача на стороне честных и справедливых людей, а вот хитрость и манипуляции могут вылезти боком.

Неблагоприятные дни в апреле 2022

В дни, когда лунная энергия на минимуме стоит опасаться отрицательной энергетики и нестабильного эмоционального фона.

Самыми неблагоприятными днями в апреле 2022 будут 16 и 29 число.

16 апреля 2022 – полнолуние - День искушений. События зависят от того, по какому пути вы идете, а от ваших реакций на них — то, в какую сторону вас заведет тропинка судьбы. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

29 апреля 2022 – Луна в Овне - довольно напряженный день. Могут посещать мрачные негативные мысли. Многие могут испытывать страх или беспричинную тревогу. Луна может вытянуть на поверхность, как тайные мысли, так и опасные соблазны. Совершенно неподходящий день для новых начинаний, предугадать, как сложатся обстоятельства не сможет никто. Будьте внимательные на дорогах, увеличивается риск травм.

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