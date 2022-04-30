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Солнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астролога

30 апреля 2022, 12:27

Зло вернется РФ бумерангом. А россияне вдруг поймут, что реальность очень сильно отличатся от картинки, которую им преподносят федеральные каналы.

гороскоп, взрыв
России грозят взрывоопасные ситуации, говорит гороскоп / Фото pixaby

Солнечное затмение 30 апреля 2022 не пройдет бесследно - оно повлияет как на отдельных людей, так и на геополитические процессы и судьбы государств. Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, к чему стоит готовиться Украине и России, а также лидерам стран.

Кого коснется солнечное затмение 30 апреля 2022

Любое затмение несет с собой чрезвычайные ситуации – смерти знаменитых или коронованных особ, активизацию вирусов или фатальное стечение обстоятельств, пишет ТСН.

Сильнее всего реагируют на затмения прежде всего люди, рожденные в новолуние или непосредственно во время затмения. Нынешнее солнечное затмение произойдет в знаке Тельца, поэтому на него прежде всего отреагируют люди, рожденные под знаком Льва. В частности, это будет российский генерал Александр Дворников, которого в РФ назначили командующим операции по вторжению в Украину. По словам астролога, карьера Дворникова серьезно пострадает вследствие этого астрономического явления.

Солнечное затмение 30 апреля 2022 повлияет и на людей, у которых Луна находится в знаке Льва. Например, как у президента Украины Владимира Зеленского. Специалист считает, что главе государства нужно быть максимально осторожным.

Также остро отреагируют на солнечное затмение представители знака зодиака Телец.

Что принесет миру солнечное затмение 30 апреля 2022

Нынешнее солнечное затмение произойдет в соединении с Ураном в Тельце. Это грозит миру какой-то из ряда вон выходящей ситуацией. У многих людей может резко измениться система ценностей. Также может появиться философское отношение к жизни и смерти, отрезвление, резкий выход из зоны комфорта, причем как моральной, так и физической – это прежде всего коснется россиян, которые неожиданно для себя обнаружат, что реальность резко отличатся от картинки, которую им преподносят федеральные каналы.

Как влияет солнечное затмение на здоровье человека

Затмение также может принести повышенную аварийность и ухудшение здоровья – преимущественно в виде разного рода спазмов. Есть риск инсультов. Особенно уязвимыми будут шея, щитовидная железа и зубы (особенно нижняя челюсть).

Солнечное затмение, погодные катаклизмы и технологии

Уран в природе прежде всего "отвечает" за грозы и ураганы, в обществе – за технологии, оружие нового поколения, геополитические изменения.

Виттрок не исключает, что могут измениться границы государств, произойти эвакуация вплоть до эмиграции. Впрочем, возможен и обратный процесс - возвращение домой из эмиграции.

Астролог не советует покупать недвижимость, поскольку вероятны проблемы с ней.

В отношениях велика вероятность ссор и конфликтов – вплоть до разрыва связей, в том числе и дипломатических, которые длились годами, а то и десятками лет.

Читайте такжеСолнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаСуществует и опасность взрывоопасных ситуаций, которые коснутся не только Украины, но и всего мира. В частности, России придется испытать на себе влияние соединение затмения в знаке Тельца с Ураном. Страна-агрессор может пострадать от своих же провокаций - они вернуться ей бумерангом.

Отметим солнечное затмение произойдет сегодня, 30 апреля, в 23:27 по киевскому времени.

Как сообщал Главред, ранее астролог Валентина Виттрок рассказала, как солнечное затмение повлияет на исход войны с Россией и будущем Украины.

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