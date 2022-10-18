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Солнечное затмение 25 октября 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиака

18 октября 2022, 11:27

Весам придется задуматься над тем, где и как зарабатывать деньги. Скорпионы могут резко разорвать отношения или, наоборот, заключить брак, говорит гороскоп.

Гороскоп от Анжелы Перл
Затмение принесет Овнам кризис, Ракам - любовь, Скорпионам - большие перемены, говорит гороскоп от Анжелы Перл / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Солнечное затмение будет 25 октября 2022 года. Пройдет оно в знаке Скорпион и придаст важность событиям, которые будут происходить в этот день. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, чего ждать всем знакам зодиака.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Овнов

Овнам придется решать финансовые проблемы. Есть риск стать жертвой мошенников. Гороскоп советует следить за кошельком и банковскими счетами. Может поменяться ситуация с финансами у мужа или жены. Некоторые Овны получат наследство, грант.

Не исключено, что вы столкнетесь с кризисной ситуацией, на которую нужно будет быстро реагировать.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Тельцов

Тельцов ждет прогресс в отношениях. Вы можете получить предложение руки и сердца. Вы познакомитесь с человеком, который останется в вашей жизни надолго.

Представители знака могут заключить выгодную сделку. Также будут решаться судебные вопросы. С оппонентом будет сложно договориться, но гороскоп советует не оставлять попыток - рано или поздно вы придете к соглашению.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Близнецов

Близнецы рискуют потерять работу, закрыть бизнес, сменить профессию. Если вы не знали, какое решение принять, то затмение покажет вам направление и поставит точку.

В то же время представителей знака ждет новое начало. Например, вы откроете свое дело. Возможно это получится сделать не с первого раза, но астролог советует не сдаваться.

Близнецы станут более смелыми и решительными и смогут серьезно поменять свою жизнь. Стоит позаботиться о здоровье.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Раков

Раки, которые родились с 20 по 24 июня, получат прибыль.

В целом, перемены произойдут в сфере романтических отношений. Свободные Раки встретят свою вторую половинку. У тех представителей знака, которые уже состоят в романтических отношениях, случится особенно приятный момент в жизни.

Некоторым Ракам придется сделать выбор - сохранить или разорвать отношения.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Львов

Ждите новость в семье. Возможно появится новый член семьи - муж, зять, невестка, ребенок и т.д. Очень вероятен переезд как на другую улицу, так и в другую страну. Также Львы получат важную информацию о своей Родине.

Важные события могут произойти и в жизни родственников - Львам нужно будет принимать в них участие.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Дев

В жизни Дев появятся новые люди, будет больше общения. Состоится поездка с родственниками, возможно им понадобится ваша финансовая помощь.

Некоторые Девы начнут овладевать новыми навыками. Удачное время для переезда.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Весов

Это затмение может поменять источник дохода. Возможно вы поймете, что вам нужно менять работу. Если вы зависели финансово от другого человека, он может перестать давать вам деньги.

Весам придется внимательно проанализировать свои доходы и расходы. В результате вы задумаетесь на тем, что вам нужно менять работу или профессию. Появится новая идея, как зарабатывать деньги.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Скорпионов

Затмение состоится в первом доме гороскопа и может коснуться абсолютно любой сферы, поскольку Скорпионы задумаются над тем, кто они и какое место занимают в этой жизни.

Сильнее других это затмение почувствуют те представители знака, которые родились с 22 по 28 октября.

Таким образом, представителей знака ждут перемены в таких сферах: здоровье, семья и отношения, карьера и цель в жизни.

Основной станет тема отношений с другими людьми. Может состояться знакомство с особенным человеком, будет заключен брак или, наоборот, оформлен развод.

Скорпионы увидят истинное отношение к себе, проявятся враги.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Стрельцов

Стрельцы проведут переоценку личности и своих сил, займутся самоанализом. Некоторые представители знака могут уехать куда-то далеко, в другую страну. Некоторые займутся здоровьем.

Астролог советует избавиться от того, что вам уже не нужно. Может открыться тайна из прошлого. Произойдет трансформация, при которой нематериальное станет более значимым.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Козерогов

У Козерогов поменяются планы на будущее. Астролог советует подстраиваться под текущие события.

Также представители знака получат результат за проделанную работу. Появится финансовая возможность, чтобы реализовать задуманное.

Козероги могут попасть в новое окружение, появятся новые друзья, коллектив, круг общения.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Водолеев

Затмение окажет влияние на цели Водолеев, их работу и карьеру. Представители знака задумаются о том, в каком направлении им двигаться.

Некоторые получат повышение, хотя происходить этот процесс будет непросто. Нужно будет приложить немало усилий и отстаивать свою репутацию.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Рыб

Вера, идеология, убеждения - это те сферы, на которые окажет влияние затмение. Вы можете начать по-другому мыслить.

Некоторые Рыбы отправятся в путешествие или передут в другую страну на постоянное место жительства.

Вас ждет знакомство с иностранцем, работа в международной компании, изучение иностранного языка, появятся клиенты из-за границы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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