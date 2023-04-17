Солнечное затмение 20 апреля 2023: Овнам - новые возможности, Девам - большая прибыль, Рыбам - перемены

Солнечное затмение в знаке Овна сделает всех более активными по жизни и заставит проявлять лидерские качества. Влияние затмения продлится два года.

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Каких перемен ждать всем знакам зодиака в затмение 20 апреля 2023, рассказала Анжела Перл / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Солнечное затмение в апреле 2023 состоится 20 числа. Героями этого затмения будут Овны и Весы. Самые большие перемены произойдут в жизни представителей этих знаков зодиака.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, чего ждать всем представителям зодиакального круга.

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Солнечное затмение 25 октября 2022 для Овнов

У Овнов начнется новый отрезок пути. Вы на что-то решитесь - подтолкнет к действиям солнечное затмение. Вы получите новость, состоится встреча.

Астролог отметила, что многое будет зависеть настроя: если вы верите в свои силы - все получится, если же, наоборот, заранее сомневаетесь в успехе, никакого продвижения не будет. Без уверенности Овны рискуют упустить новые возможности в течение ближайших двух лет.

Прибыль может задержаться до 15 мая, говорит гороскоп. Может появиться новая должность, работа, которая принесет больше денег.

Затмение также даст толчок в романтических отношениях.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Тельцов

Тельцы выйдут из тени и заявят о себе. Это затмение очень удачное для блоггеров или публичных людей. Могут открыться тайны, возможно не самые приятные.

Представители знака станут сильнее и влиятельнее. Вы получите новый статус благодаря связям и знакомствам, которые не будете афишировать. Возможно будет повышение в должности, открытие бизнеса и т.д.

Некоторые Тельцы решатся на переезд в какое-то изолированное место или за границу.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Близнецов

Окружение Близнецов поменяется, будут новые знакомства. Люди, которые придут в вашу жизнь, останутся надолго. Близнецы станут более социально активными.

Мечта приблизится к тому, чтобы стать реальностью. У представителей знака могут появится новые цели и планы.

Прибыль Близнецов увеличится. Особенно это касается той деятельности, которой вы занимаетесь уже несколько лет.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Раков

У Раков фокус будет на работе и карьере. Начнется новый этап. Будет много новшеств. Представители знака могут кардинально поменять род деятельности, изменится статус. Не исключено повышение в должности, вы перейдете на фриланс, выйдете на пенсию.

В ближайшие два года Раков ждут достижения, призы, награды.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Львов

Львов ждет удача и везение, поездки и путешествия, новые связи и контакты.

Представители знака могут расширить свой бизнес на другие страны.

В ближайшие два года наступит хорошее время для того, чтобы эмигрировать, поехать на учебу за границу, получить гражданство другой страны.

Стоит готовиться к тому, что не все будут рады успеху Львов.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Дев

Солнечное затмение повлияет на сферу финансов, причем не только самих Дев, но и их партнеров. Например, муж/жена поменяют работу, изменится источник дохода и т.д.

В целом, прибыль увеличится, особенно до 17 мая. Например, Девам могут вернуть долг.

Девы закладывают фундамент того, чтобы в ближайшие два года выйти на новый финансовый уровень.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Весов

Тема отношений будет самой важной в течение ближайших двух лет. Многие Весы встретят свою вторую половинку, начнутся романтические отношения. Возможно заключение брака или, наоборот, вы оформите развод.

У многих Весов поменяется окружение, появятся новые знакомые, родственники, коллеги, клиенты.

Венера находится в хорошем аспекте к Плутону, это может принести большие деньги или отношения с влиятельным человеком, говорит гороскоп.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Скорпионов

У многих Скорпионов будет меняться ежедневная рутина, образ жизни, питание, а также круг общения. То, что начнется в это затмение, продлится два года.

Стоит внимательно относится к здоровью. Если появится недомогание, нужно обязательно сходить к врачу. Затмение покажет то, на что стоит обратить внимание.

В работе также будут перемены, вы получите новую должность, овладеете новой специальностью. Возможно сменится руководство, название организации. Откроются новые возможности.

С 20 мая по 10 июля появится шанс достигнуть цели, с 16 августа по 20 августа - карьерный рост.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Стрельцов

Наступает время, когда Стрельцы смогут развить свой талант и получить благодаря этому популярность. Ваши креативные идеи будут очень удачными и востребованными.

Также наступает хороший период в романтических отношениях. Стрельцов ждут новые знакомства и свидания. У Стрельцов, которые уже в браке, начнется второй медовый месяц.

У представителей знака решится вопрос с недвижимостью, не исключена финансовая помощь или выигрыш.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Козерогов

Козерогов ждет смена места жительства, переезд, эмиграция, смена паспорта. В целом, место жительства станет просторнее или лучше. Также возможно увеличение членов семьи. Например, родится ребенок или вы возьмете домашнее животное. Некоторым Козерогам придется позаботиться о пожилых родственниках.

Если вы хотите взять кредит, то с этим скорее всего возникнут сложности. Например, банк предложит не очень хорошие условия.

Комфорт и безопасность будут самыми актуальными для Козерогов на ближайшие два года.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Водолеев

Водолеи станут более общительными, появятся новые друзья и единомышленники. Может состояться знакомство с влиятельным человеком, который изменит вашу жизнь.

Новые договоренности и контракты принесут прибыль.

Водолеи решатся на что-то, чего раньше боялись. Некоторые представители знака переедут куда-то или овладеют новой специальностью.

Солнечное затмение 25 октября 2022 для Рыб

Затмение у Рыб пройдет в секторе денег, прибыли, ресурсов. Откроется двухгодичный период хороших финансовых возможностей. Может появиться новая работа, новый источник дохода, бизнес.

Рыбы могут получить наследство. Появится идея, как по-другому начать зарабатывать. Новая работа или клиент останутся с вами надолго, говорит гороскоп. Рыбы приобретут что-то ценное.

Ценности также будут меняться. Например, если раньше вы выносили на первое место работу, то теперь это будет семья или здоровье. В результате Рыбы поменяют свою жизнь.

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