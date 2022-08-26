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Сокрушительные ошибки, большие потери и "секретная" помощь: гороскоп для Украины на 2023 год

26 августа 2022, 17:06

Что ждет Украину до конца в 2022 году и каким будет 2023 год.

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Гороскоп на 2023 год для Украины / pixabay

Война в Украине длится уже 6 месяцев. Чтобы развеять все слухи и сомнения о затяжной войне с оккупантами, астролог Елена Бюн рассказала в своем прогнозе, каких "сюрпризов" стоит ждать украинцам к концу 2022 года и в 2023 году.

"Украина идет к победе. В 2022 году стоит ждать хорошие изменения. В ближайшее время будет освобождение территорий, где находятся российские войска", - говорит астролог.

По ее словам, потери будут и со стороны ВСУ, и со стороны мирного населения.

"К огромному сожалению, будут большие потери. Будут жесткие противостояния", - говорит астролог в своем прогнозе.

Астролог отмечает, что Украина получает очень хорошую, мощную помощь.

"Ее никто не будет афишировать. Это очень нужная и мощная помочь, которую раньше не хотели давать", - добавила астролог.

Эта "секретная" помощь сможет изменить войну в Украине в лучшую помощь.

"Будет полный разгром и уничтожение российской армии. Они поймут, что это было сокрушительно ошибкой развязать войну", - добавила она.

Когда закончится война

Активные боевые действия могут закончиться до конца 2022 года.

"Активная фаза войны не сможет продолжаться годами. Карты показывают, что война может завершиться зимой", - добавила астролог.

Что ждет Украину в 2023 году

Елена Бюн отмечает, что Украину ждет мир, но после войны.

"Будет подписание всех документов. Скорее всего январь-февраль, не позже. Ситуация для Украины благополучно завершится", - добавила она.

В 2023 году будет активно идти восстановление Украины.

"Будут новые возможности, новое сотрудничество для Украины", - сказала Елена Бюн.

Также в будущем году в Украине будет возобновление предприятий. Кроме того, стоит ждать очень большой помощь.

"Речи о затяжной войне не идет. Будет мощное возобновление страны", - говорится в прогнозе.

Что ждет Украину в 2024 году

"Будет очень мощный старт для Украины и подписание больших контрактов. Будет победа в международном суде", - говорится в сообщении.

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