Собьют большой куш: названы самые удачные знаки зодиака в январе 2023

Астролог отмечает, что в январе не стоит пасовать перед трудностями, ведь если поверить в свою удачу, все сложится вполне благоприятно.

Влад Росс / УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс назвал 4 знака зодиака, который в январе будет легко. Как говорит Росс Главреду, тельцов, близнецов, скорпионов и рыб ждут приятные хлопоты.

"Для Тельца январь-2023 обещает быть относительно ровным периодом. Его ждут приятные хлопоты и непринужденное общение с друзьями и близкими. Главное в этом месяце для Тельца – не пытаться кардинально менять свою жизнь. Гораздо полезнее будет попытаться улучшить то, что уже есть. Тельцу нужно помнить в январе, что лучшее – враг хорошего. Так что незачем дергаться, у Тельца все впереди, ведь, начиная с мая, его посетит большая удача", - говорит астролог.

Во время новогодних каникул Тельцам следует хорошенько отдохнуть и восстановить силы. Благоприятен отдых в горах.

"На работе в этом месяце Тельцу будет особо нечего ловить. Когда праздники закончатся, можно приступить к работе, но без фанатизма. Желательно сосредоточиться на повседневных делах, не строить наполеоновских планов, не нужно торопиться и принимать важных решений, тем более, до 20 января", - добавил он.

С деньгами у Тельца все будет в порядке. Он умеет обращаться с ними благоразумно, и это умение не должно подвести представителей знака и в этом месяце. А вообще, любые финансовые операции в январе будут рискованными для Тельца, особенно оформление кредита. Также возможна какая-то афера с безналичным расчетом, потому следует быть внимательнее – мошенники не дремлют. Многие Тельцы в январе-2023 могут получить неожиданное денежное вознаграждение, наследство или выиграть в лотерею.

"Личная жизнь Тельца будет спокойной, гармоничной и размеренной на протяжении всего первого месяца года. Однако у некоторых представителей знака зодиака могут возникнуть романтические чувства к человеку, находящемуся где-то за границей. Поэтому Тельцы, которые будут находиться на море или в другой стране, неожиданно могут изменить своему супругу, особенно это касается женщин-Тельцов. Однако следует помнить, что, вероятнее всего, эти отношения ни к чему не приведут, более того, не факт, что объект симпатии будет отвечать взаимностью в дальнейшем. Так что стоит обратить внимание на своего супруга и поберечь отношения с ним", - сказал Росс.

Здоровье у Тельцов в этом месяце будет железным. Практически все Тельцы в это время будут защищены от серьезных проблем. Однако от вирусов и обострения хронических болезней они не будут застрахованы, особенно это может касаться дыхательных путей. Потому следует избегать переохлаждения и купания в проруби на Крещение. Кроме того, в январе Тельцу рискованно будет заниматься травмоопасными видами спорта, поэтому лучше избегать физических перегрузок.

Что ждет Близнецов в январе

"Близнецам в январе-2023 будет ни холодно, ни жарко. В этом месяце следует больше времени посвятить дому, в результате чего отношения в семье станут теплее и гармоничнее. Начало года принято считать началом новой жизни, и Близнецы это почувствуют", - сказал астролог.

Однако звезды советуют действовать размеренно и не торопиться, поскольку слишком уж будет велико влияние прошлого, слишком уж будет давить карма. Если есть незаконченные дела и связи, которые тяготят Близнецов, или вопросы к самим себе, то не следует форсировать события ни в любви, ни в профессиональной деятельности.Будет прекрасно, если Близнецы будут стараться претворять в жизнь свои мыслеобразы, тогда все у них будет замечательно. Потому представителям знака нужно работать над мыслеформами.

"Что касается финансов, то звезды не советуют Близнецам делиться своими планами – коллеги могут по-разному отреагировать на устремления представителей знака, тем самым помешав достижению целей. В середине января работоспособность Близнецов будет крайне низкой, особенно вблизи 15 января. Получая в это время очередное поручение от руководства, сразу следует договариваться о более продолжительном сроке выполнения, чем обычно, иначе в середине месяца Близнецов могут просто уволить", - добавил он.

К концу месяца ситуация изменится, и Близнецы почувствуют прилив энергии и смогут наверстать упущенное, быстро справиться с поставленными задачами.

"В отношении финансов в январе 2023 года Близнецам следует проявлять бережливость. Медленно, но уверенно удастся приближаться к финансовому успеху. В этом месяце Близнецы могут понести потери по вине наемных работников", - добавил Росс.

В личной жизни январь-2023 принесет Близнецам долгожданное оживление в чувствах, особенно это касается семейных представителей этого знака. Поэтому стоит запланировать совместный с супругом выход в свет или загородную поездку.

Одиноким Близнецам январь предоставит возможность исправить ошибки прошлого. Если они давно с кем-то разошлись, появится возможность вернуть этого человека. В это время о себе может напомнить бывшая любовь Близнецов – ей стоит дать второй шанс, если сами Близнецы до сих пор испытывают сильные чувства.Если Близнецы в ссоре со своим деловым партнером, то в январе удастся уладить конфликт, восстановить справедливость и все уладить.

"Со здоровьем у Близнецов не будет серьезных проблем. Однако ресурсы организма не так велики, как хотелось бы, потому не стоит испытывать их на прочность, иначе возможны обострения хронических заболеваний, особенно связанных с перенесенными коронавирусом или туберкулезом. Нужно стараться не нарушать привычный режим дня и питаться сбалансированно. Благоприятно в январе сесть на диету или перейти на раздельное питание.Вторая половина января – это хорошее время для посещения психолога, медитации, расслабления и заказа натальной карты", - отметил астролог.

Что ждет Скорпионов в январе

"В январе 2023 года Скорпиону необходимо проявлять больше инициативы, это будет важно в этот период. Месяц может быть с надрывом: с одной стороны, он будет положительным, но с другой – не особо хорош.На работе Скорпион должен быть максимально инициативен и активен – только в этом случае появятся проблески надежды на успех в январе. Не стоит идти на поводу у обстоятельств – нужно проявлять волю, выдержку и сопротивляться. В этом месяце представителей знака ждут большие перемены к лучшему. Скорпион сумеет обернуть любые перемены себе на пользу", - сказал Росс Главреду.

Скорпиону нельзя поддаваться праздничному настроению, а нужно сразу приниматься за работу, конкурировать, строить большие планы. Во второй половине января представится шанс возглавить коллектив, стать лидером или заняться коллективным творчеством. Скорпион будет испытывать потребность в соратниках, друзьях, коллективе сотрудников, способных увеличить производительность самого Скорпиона в несколько раз.В январе-2023 Скорпиону необходимо избегать лишних расходов. Не исключено, что начальство захочет возложить на представителей знака некоторые служебные траты. При этом важно скрупулезно хранить кассовые чеки, чтобы получать компенсацию.

"Что касается здоровья, то Скорпиону в январе не рекомендуется увлекаться народной и нетрадиционной медициной, употреблять спиртные напитки. Есть большая опасность отравиться, потому экспериментировать со здоровьем нельзя. Следует проявлять больше скептицизма по отношению к целителям – есть опасность стать жертвой шарлатанства и мошенничества. Из Скорпиона могут вытянуть большие суммы денег, обещая избавить его от порчи", - добавил астролог.

Что ждет Рыб в январе

"Далеко не все события января-2023 окажутся приятными для Рыб. Это будет средний месяц. Не стоит пасовать перед трудностями, ведь если Рыбы поверят в свою удачу, все сложится вполне благоприятно. Рыбам в этом месяце следует как можно чаще встречаться с родными и друзьями, отдыхать, не скупиться не знаки внимания и подарки, уделять внимание своему окружению", - сказал астролог.

В плане карьеры Рыб ждет довольно неплохой месяц, который имеет все шансы сложиться удачно. Представители этого знака в январе могут найти надежных деловых партнеров и могут рассчитывать на поддержку влиятельных покровителей, помощь коллег, благосклонность руководства. Рыбам нужно относиться с большой серьезностью ко всем своим обязанностям. Следует постараться меньше говорить и обещать, а больше делать.

"Во второй половине месяца звездная обстановка может способствовать возникновению неприятностей на работе, отсутствию взаимопонимания, а, кроме того, неадекватной оценке собственных способностей.Если у Рыб есть финансовые проблемы, то нужно постараться за январь все их решить и раздать всем долги. Тогда все у Рыб будет хорошо, и будет дан новый импульс в их жизни – новая работа и новая удача. В конце января-2023 следует отказаться от трат, не подписывать финансовых документов", - добавил он.

Первая половина января будет способствовать развитию романтических чувств. А вот в семье к концу месяца звезды рекомендуют пересмотреть приоритеты и уделять больше времени и внимания близким. Если же служебные проблемы поглотят Рыб всерьез и надолго, им нужно взять за правило оставлять рабочие дела за порогом дома. Близкие ждут от Рыб заботы и внимания, а не бесконечных жалоб на коллег. Конечно, Рыбы могут рассчитывать на поддержку семьи, но злоупотреблять терпением домочадцев не следует.

Что касается здоровья, то Рыбы в январе будут пребывать в отличной форме. Единственное, что может негативно отразиться на самочувствии, это повышенная тревожность. Рыбам не стоит принимать близко к сердцу сложные ситуации, а нужно учиться отпускать проблемы, прорабатывать страхи, негативные переживания. Некоторые Рыбы могут заняться психологией, парапсихологией, медитацией. Также можно заняться танцами.

Во второй половине января-2023 у Рыб могут появиться головные боли. Потому следует больше времени проводить на свежем воздухе, даже если будет морозно, желательно за городом. Не стоит забывать об отдыхе, иначе батарейки Рыб быстро сядут. Если головные боли не будут долго проходить, нужно обращаться к врачу и прекратить пить алкоголь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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