Соблазны, выгодный контракт и большая прибыль: гороскоп Таро для Стрельцов на 2022 год

Декабрь 2022 откроет перед Стрельцами много новых возможностей / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Стрельцов на весь 2022 год.

По ее словам, в 2022-м у Стрельцов будет фокус на работе. Получится хорошо заработать, накопить деньги и даже купить недвижимость. Самые важные месяцы 2022 года для Стрельцов - это февраль, май, сентябрь и октябрь, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Стрелец - карта 8 мечей

Вы никуда не поедете и останетесь дома из-за работы или детей. Возможно вы не решаетесь что-то сделать из-за страха.

Представителей знака ждут теплые встречи с родственниками или старыми друзьями, а также приятные подарки.

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Таро прогноз на февраль 2022 Стрелец - карта Дьявол

Может произойти то, чего вы боялись. Стрельцов ждут разные соблазны (алкоголь, ночные клубы, развлечения).

Придется согласиться на то, что вы не не хотели бы делать. Вами могут манипулировать и ограничивать вашу свободу.

Принимая решения, руководствуйтесь принципом "Не навреди самому себе", советует гороскоп Таро.

Таро прогноз на март 2022 Стрелец - карта Паж пентаклей

Стрельцы будут овладевать новой профессией, получат подработку. Деньги небольшие за работу.

Могут повториться события января.

Таро прогноз на апрель 2022 для Стрельцов - карта Рыцарь пентаклей

Месяц прогресса в финансах и карьере. Вы можете поменять работу или переехать, говорит гороскоп 2022.

Таро прогноз на май 2022 для Стрельцов - карты Король мечей и Дьявол

Мужчина - Близнецы, Весы или Водолей - сыграет роль в жизни Стрельцов. Они могут обратиться за помощью или советом к специалисту.

Есть риск того, что кто-то захочет вас использовать и манипулировать.

Если вы захотите приобрести недвижимость, то скорее всего условия будут драконовскими. Уровень доходов в мае будет очень высоким.

Таро прогноз на июнь 2022 Стрелец - карта Рыцарь кубков

Очень чувственный месяц. Стрельцов ждут приятные знакомства, романтика в отношениях. Совет карты: "Не надевайте розовые очки".

Июнь хорошо посвятить творчеству.

Таро прогноз на июль 2022 для Стрельцов - карта 3 пентаклей

Карта творческой работы. Вы получите выгодный контракт, о котором мечтали.

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Таро прогноз на август 2022 Стрелец - карта 7 пентаклей

Работы будет настолько много, что Стрельцы выбьются из сил. Стоит правильно рассчитывать свои силы.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Стрельцов - карта Паж кубков

Новость, которая вас обрадует. Снова появится необходимость получать новые навыки и развиваться в творческом направлении.

Хорошее время для того, чтобы взять тайм-аут и отправиться в отпуск.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Стрельцов - карта 5 пентаклей

Придется грамотно распределять бюджет. Стрельцы будут переживать, что им не хватит дохода. Появится желание отправится в путешествие. Гороскоп Таро говорит, что денег Стрельцам хватит.

Таро прогноз на 2022 на ноябрь Стрелец - карта 8 кубков

Стрельцы будут стремиться к новым вершинам - откроется второе дыхание. Представители знака будут возьмут курс на лучшую жизнь. Возможен переезд.

Таро прогноз на 2022 на декабрь для Стрельцов - карта Рыцарь жезлов

Очень активный месяц. Возможна командировка, поездка.

У Стрельцов будет как минимум семь возможностей, откроется много "дверей", но придется выбрать лишь несколько самых лучших.

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