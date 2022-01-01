Соблазны, выгодный контракт и большая прибыль: гороскоп Таро для Стрельцов на 2022 год

В новом году у Стрельцов будет очень много работы - они будут нагружать себя слишком сильно и брать больше обязательств, чем нужно, говорит гороскоп 2022.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Стрельцов на весь 2022 год.
По ее словам, в 2022-м у Стрельцов будет фокус на работе. Получится хорошо заработать, накопить деньги и даже купить недвижимость. Самые важные месяцы 2022 года для Стрельцов - это февраль, май, сентябрь и октябрь, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.
Таро прогноз на январь 2022 Стрелец - карта 8 мечей
Вы никуда не поедете и останетесь дома из-за работы или детей. Возможно вы не решаетесь что-то сделать из-за страха.
Представителей знака ждут теплые встречи с родственниками или старыми друзьями, а также приятные подарки.
Таро прогноз на февраль 2022 Стрелец - карта Дьявол
Может произойти то, чего вы боялись. Стрельцов ждут разные соблазны (алкоголь, ночные клубы, развлечения).
Придется согласиться на то, что вы не не хотели бы делать. Вами могут манипулировать и ограничивать вашу свободу.
Принимая решения, руководствуйтесь принципом "Не навреди самому себе", советует гороскоп Таро.
Таро прогноз на март 2022 Стрелец - карта Паж пентаклей
Стрельцы будут овладевать новой профессией, получат подработку. Деньги небольшие за работу.
Могут повториться события января.
Таро прогноз на апрель 2022 для Стрельцов - карта Рыцарь пентаклей
Месяц прогресса в финансах и карьере. Вы можете поменять работу или переехать, говорит гороскоп 2022.
Таро прогноз на май 2022 для Стрельцов - карты Король мечей и Дьявол
Мужчина - Близнецы, Весы или Водолей - сыграет роль в жизни Стрельцов. Они могут обратиться за помощью или советом к специалисту.
Есть риск того, что кто-то захочет вас использовать и манипулировать.
Если вы захотите приобрести недвижимость, то скорее всего условия будут драконовскими. Уровень доходов в мае будет очень высоким.
Таро прогноз на июнь 2022 Стрелец - карта Рыцарь кубков
Очень чувственный месяц. Стрельцов ждут приятные знакомства, романтика в отношениях. Совет карты: "Не надевайте розовые очки".
Июнь хорошо посвятить творчеству.
Таро прогноз на июль 2022 для Стрельцов - карта 3 пентаклей
Карта творческой работы. Вы получите выгодный контракт, о котором мечтали.
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Таро прогноз на август 2022 Стрелец - карта 7 пентаклей
Работы будет настолько много, что Стрельцы выбьются из сил. Стоит правильно рассчитывать свои силы.
Таро прогноз на сентябрь 2022 для Стрельцов - карта Паж кубков
Новость, которая вас обрадует. Снова появится необходимость получать новые навыки и развиваться в творческом направлении.
Хорошее время для того, чтобы взять тайм-аут и отправиться в отпуск.
Таро прогноз на октябрь 2022 для Стрельцов - карта 5 пентаклей
Придется грамотно распределять бюджет. Стрельцы будут переживать, что им не хватит дохода. Появится желание отправится в путешествие. Гороскоп Таро говорит, что денег Стрельцам хватит.
Таро прогноз на 2022 на ноябрь Стрелец - карта 8 кубков
Стрельцы будут стремиться к новым вершинам - откроется второе дыхание. Представители знака будут возьмут курс на лучшую жизнь. Возможен переезд.
Таро прогноз на 2022 на декабрь для Стрельцов - карта Рыцарь жезлов
Очень активный месяц. Возможна командировка, поездка.
У Стрельцов будет как минимум семь возможностей, откроется много "дверей", но придется выбрать лишь несколько самых лучших.
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