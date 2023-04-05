Найдите лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людей

Зеленая лягушка прячется в зеленом лесу с высокими деревьями, между кустами и зеленой травой.

Найдите лягушку за 5 секунд / Коллаж фото Mirror, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии продолжают распространяться в Сети. Это отличный способ проверить наш мозг и бросить ему некий вызов. Некоторые подобные головоломки насколько сложные, что справиться с ними может далеко не каждый.

Если у вас еще ограниченное время, то справиться с подобными задачами еще сложнее, чем ожидалось. Mirror опубликовал головоломку Джаграна Джоша, который изобразил зеленый лес с высокими деревьями, кустами и зеленой травой.

Если вы посмотрите на это изображение, то сразу вы подумаете, что там нет живого существа. Однако это не так. Вам нужно найти зеленую лягушку. Но делать все необходимо максимально быстро. На это у вас есть всего 5 секунд.

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Стоит отметить, что с такой задачкой справляется лишь 1%

Найдите лягушку за 5 секунд / Mirror

Где же спряталась лягушка

Если вы не смогли найти лягушку за 5 секунд - не переживайте. Попробуйте повторить это снова, только попробуйте сконцентрироваться.

Если у вас все же не получилось найти лягушку, то обратите внимание на правый нижний угол картинки. Именно там прячется зеленая попрыгунья.

На этом изображении можно точно увидеть, где находится лягушка.

Найдите лягушку за 5 секунд / Mirror

Ранее мы предлагали вам найти лишнюю букву. Если вы смогли справиться с этим за 10 секунд, то это значит, что у вас хорошо развит интеллект.

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