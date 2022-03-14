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Смерть Путина: как умрет российский диктатор

14 марта 2022, 03:30

Мир рассматривает разные варианты для уничтожения лидера РФ.

Владимир Путин
Владимир Путин - как он умрет / Reuters

Грузинский актер, режиссер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что если президент России Владимир Путин не погибнет в войне России с Украиной, то его непременно убьют свои же. Свои убеждения артист аргументирует историей РФ, в которой, по его словам, было немало таких "случайных смертей".

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Кикабидзе поведал, что президент страны-агрессора сделал все для того, чтобы его возненавидели. Причем во всем мире.

Читайте такжеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в Украине"Его (Путина - ред.) сами россияне зароют, если он не погибнет в этой войне... Думаю, уже собирается энное количество людей там, наверху, которые думают, как от него избавиться", – заявил актер.

Однако Кикабидзе уточнил, что не имеет в виду российский народ.

"Я говорю о Кремле. И не такие люди уходили из жизни. Это называли случайной смертью", – добавил он.

Читайте также"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для ПутинаТакже артист уверен, что за убийства людей и разрушения украинских городов и сел Владимир Путин обязательно ответит в Международном уголовном суде в Гааге.

"Сам Кремль должен подумать, как закончить эту войну. Те, кто сидел и молча слушал его заявления до начала показа этого огромного количества танков", – резюмировал Кикабидзе.

Напомним, британский таблоид пишет, что самый эффективный способ оказать давление на президента РФ Владимира Путина - атаковать его сторонников.

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война в Украине Вахтанг Кикабидзе Владимир Путин
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