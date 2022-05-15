Смерть либо крах планов: астролог рассказала, что несет Путину Кровавая Луна 16 мая 2022

Кровавая Луна несет Путину смерть - гороскоп 2022 / Фото УНИАН, pixaby

16 мая произойдет единственное в 2022 году полное лунное затмение. Луна может приобрести кроваво-красную окраску, поэтому данное астрологическое явление и получило название Кровавая Луна или Кровавое Полнолуние. Этот день будет нести преимущественно негативные энергии. Астролог Ирина Звягина рассказала, как затмение 16 мая повлияет на президента страны -агрессора Владимира Путина - прогноз неутешителен для хозяина Кремля.

"Прошлое подводит итоги. Затмение 16 мая "накрывает" Большой Крест в гороскопе Путина, и разрядка пойдет через его Плутон. Это смерть, либо его физическая, либо планов", - написала специалист на своей странице в Facebook.

Звягина добавила, что российский эгрегор постоянно подпитывает своего президента, и эгрегор этот сейчас сильно и негативно заряжен.

"Между двумя майскими затмениями смерть настигла Шушкевича и Кравчука. Трое подписали беловежские соглашения (вернее, шестеро, но три – главы государств, еще – Ельцин); теперь все отошли в мир иной", - напомнила астролог.

По словам астролога, что на самом деле несет нам петля Плутона и его участие в карте затмения, мы увидим в течение нынешнего года.

"Всегда смотрим, как астрологические явления накладываются на карты основных игроков. Больше всего играет карта Путина. И это разрядка через его Плутон. С Чернобылем очень не хочется аналогии. Будем надеяться, что в глубокой сути своей это затмение несет посыл обновления миру через жертву, которую он приносит", - резюмировала астролог.

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Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев такж составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

"Я вам скажу так: он и так уже при смерти, но вокруг него вьются сильные целители, которые поддерживают его здоровье на необходимом уровне", - отметил экстрасенс.

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