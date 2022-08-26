Сложный период для многих: астролог рассказала, что принесет украинцам новолуние

Астролог рассказала, что принесет украинцам новолуние / https://ua.depositphotos.com/

Новолунием в знаке Девы, которое наступит 27 августа, принесет множеству украинцев весьма сложный период для брака и любовных отношений, а также для партнерства в бизнесе. Такой прогноз опубликовала в Facebook известный астролог Елена Зимовец.

"В день новолуния 27 августа еще один аспект становится точным – Венера в квадратуре с Ураном, период активности аспекта 21-31 августа. Аспект стимулирует эмоциональную взвинченность, повышает реагентность, добавляет волнений, не всегда адекватных обстоятельствам. Возможны неприятные известия, неожиданные события в домашних делах, финансовые затруднения. Этот период может быть сложным для брака и любовных отношений, для партнерства в бизнесе. Возможны недоразумения и конфликты, вынужденная разлука", – отметила астролог.

По прогнозу Зимовец, в сложных семейных союзах украинцев может даже пойти речь о разводе:

"Возможны ссоры и разногласия с друзьями, партнерами, разрыв соглашений и контрактов. Новые романтические увлечения и знакомства будут волнительными, но ненадёжными. Берегите отношения, которые вам дороги. Не стоит разрывать старые связи, ради новых увлечений. Вероятны финансовые потери, кражи, поэтому нужна бдительность. Воздержитесь от финансовых шагов, чтобы потом не быть разочарованными своим решением", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее таролог Людмила Хомутовская отмечала, что украинские военные могут уничтожить Крымский мост уже в ближайшее время. Это может произойти либо в День Независимости Украины 24 августа, либо в ближайшие дни.

Также ранее астролог Ольга Медвецкая назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол года. Она подчеркнула, что в такие даты украинцам стоит быть очень осторожными. Существует угроза, что могут произойти крупные катастрофы - как природного, так и техногенного или военного характера.

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