Астролог спрогнозировала какие месяцы войны с Россией будут самыми тяжелыми / коллаж УНИАН и Pixabay

Октябрь нынешнего года будет очень непростым, но он станет началом агонии России. Такой прогноз озвучила известный астролог Марина Скади, сообщает ТСН.

По словам специалистки, в октябре нынешнего года украинцам может казаться, что все складывается предельно плохо. Но уже к концу года ВСУ вполне смогут переломить ситуацию в свою пользу. А Россия к тому времени больше не сможет противостоять Украине.

При этом Скади отметила, что апрель, май и июнь будущего года тоже будут очень важными. В этот период, говорит астролог, звезды пророчат смену власти в России. И это, естественно, прямо повлияет на ход войны в Украине.

Многие астрологи прогнозируют, что День Независимости в нынешнем году будет очень тяжелым. Скади уверена ‒ в следующем году украинцы будут отмечать государственный праздник в гораздо более комфортных условиях. Большинство семей смогут воссоединиться.

Более того, Скади уверяет ‒ до января 2024 года Украина сможет вернуть Крым и Донбасс. А вот в Россию с этого времени начнется развал.

Что ждет Украину в День Независимости

По словам астролога Людмилы Хомутовской, 24 августа будет неоднозначным.

"Это будет праздник в телевизоре. В День Независимости обещают какие-то договоренности. Будут серьезные переговоры. От России будет вторая часть праздника. Ракеты или обстрелы", - говорит она.

Россия принесет горе в Украину в День Независимости.

"От оккупантов будет хитрая операция, чтобы пробить защиту. Самым опасным регионом, где нужно максимально быть аккуратным - это центр Украины. Они будут бить по центру, и затронет север страны", - подытожила она.

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