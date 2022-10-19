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Сложный год: 3 знака зодиака столкнутся с трудностями в 2023 году

19 октября 2022, 17:14

Трех представителей гороскопа ждут непростые времена в год Кролика 2023.

Гороскоп 2023
Гороскоп на 2023 год / ua.depositphotos.com/

Для трех представителей зодиакального круга следующий год может быть периодом когда через тернии придется пробиваться к звездам. Им придется потрудиться, чтобы достичь успехов и сохранить стабильность.

О том, кто станет хозяином наступающего года и как его встретить, чтобы привлечь удачу, читайте в материале: 2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить.

Астрологи назвали три знака гороскопа, которые в 2023 году могут пройти через полосу трудностей на пути к своему счастью.

Застой в карьере

Этот год для Овнов может быть сложным из-за отсутствия четких целей и планов. Такая дезогранизация может привести к смятению и упадку. Не стоит зацикливаться на негативе, стоит поискать способы отвлечь себя от мыслей, способных поглощать энергию. Грамотное планирование бюджета поможет сохранить финансовую стабильность. Если в карьере будет застой, то в личной жизни появится возможность укрепить отношения с дорогими людьми. Чаще проводите время с близкими.

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Трудные финансовые времена

В 2023 году представителям воздушного знака стоит обратить внимание на свою финансовую ситуацию. Нестабильное положение может выбить вас из колеи, однако правильный подход к распределению бюджета может уберечь вас от материальных проблем и позволит не влезть в долги. Пересмотрите свое отношение к покупкам и составляйте список необходимых вещей, это поможет сделать накопления, которые могут обеспечить ощущение стабильности.

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Жизнь не по средствам

В год Черного Кролика в жизни Водолеев могут произойти кардинальные изменения, которые выбьют почву из-под ног. Поиски работы могут затянуться, и это заставит представителей знака одалживать деньги. Некоторые могут жить не по средствам, совершая крупныке приобретения и связывая себя по рукам и ногам с кредитными организациями. Есть шанс найти высокооплачиваемую работу, однако даже она не поможет спасти Водолеев от непомерных трат.

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