2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

2023 год Кролика / ua.depositphotos.com

Согласно китайскому гороскопу, 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Как заслужить его расположение ти что нужно, чтобы привлечь удачу в следующем году, разобрался Главред.

2023 – год Кролика

"Правление" Синего Водяного Тигра по восточному календарю подойдет к концу 22 января. Решительный, юркий Кролик возьмет бразды в свои руки и поможет исправить нам ошибки прошлого года. Год Черного Водяного Кролика будет наполнен непредсказуемыми событиями и поворотами. Подстроиться под неожиданно меняющийся ритм будет сложно из-за диссонанса, который провоцирует стихия Воды.

Динамичный, смелый и целеустремленный зверек будет покровительствовать тем, кто не привык плыть по течению, приспосабливаясь к сложившимся обстоятельствам. Оценит "хозяин" 2023 года честность, искренность и легкий характер. Эти черты характера, наряду с гибкостью и проницательностью, помогут привлечь удачу и заручиться поддержкой Кролика во всех начинаниях.

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Год Кролика по восточному гороскопу – когда начнется

Китайский Новый год начинается с 22 января 2023 года. Черный Водяной Кролик будет властвовать до 9 февраля 2024 года. На "посту" его сменит Зеленый Деревянный Дракон. Примечательно, что для китайцев наступит не 2023 год, а 4721.

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2023 год – в чем встречать

Выбирая наряд в новогоднюю ночь, стоит учитывать, что маленький быстрый кролик предпочитает комфорт и свободу. Наряд не должен ограничивать движения и быть максимально удобным. Предпочтение мягким тканям, которые приятные на ощупь – кашемир, велюр, бархат. Покровителю 2023 года придутся по душе пушистые аксессуары – боа, пелерины и горжетки. Однако не стоит выбирать лисий мех. В цветах новогоднего наряда можно проявить фантазию, избегая толко кислотного желтого и лимонных оттенков.

Синий – придется по душе Черному Водяному Кролику, ведь 2023 год пройдет под стихией Воды и все оттенки голубого в наряде будут уместны.

Красный – удачный цвет, который символизирует любовь и страсть. А Кролик достаточно любвеобильное животное.

Черный – черные элементы одежды разбавят образ и придадут ярких деталей.

Оранжевый – один из любимых цветов животного. Наряд в этих оттенках принесет удачу в следующем году.

Зеленый – поможет привлечь в жизнь финансовое благополучие и достичь профессиональных успехов.

Фиолетовый – стабилизирует внутреннее состояние и приведет к душевной гармонии и подарит уверенность в собственных силах.

Розовый – цвет нежности, поможет укрепить семейные отношения или встретить свою вторую половинку.

2023 год Черного Водяного Кролика – что готовить

Главное правило – никакой крольчатины. Черный Водяной Кролик не потерпит на праздничном столе своих сородичей. Как травоядное животное он оценит зелень, поэтому салаты с капустой и морковкой – обязательные "гости" среди новогодних угощений.

Не стоит забывать также и о другом покровителе 2023 года – Коте. Этим животным придется по вкусу рыбные блюда. Можно удивить гостей разными вариациями приготовления лосося или семги, а также белой рыбы.

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