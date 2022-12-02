Сложности, убытки и даже увольнения: астролог предупредил о сложном для работы декабре

Астролог предупредил о сложном для работы декабре / pixabay.com

Декабрь 2022 года будет не очень удачным временем для начала любых бизнес-проектов, поскольку Марс в этом месяце будет все еще ретрограден.

Астролог Влад Росс в интервью Главреду рассказал, что любые новые бизнес-проекты лучше пока не запускать – можно только обдумывать их. Будет большой неудачей начать в декабре какой-то серьезный бизнес.

"К тому же Марс будет в этот период делать только напряженные транзиты, что может неблагоприятно сказываться на делах, если они будут начаты в это время. Дела, начатые в этот период, потребуют впоследствии, чтобы их переделали и пересмотрели", - пояснил эксперт.

По словам Росса, первая декада декабря будет довольно стрессовым периодом, а любые финансовые риски не будут оправданы и не принесут успеха.

"Фондовые рынки могут рухнуть. В Европе может начаться экономическая рецессия. Различные цифровые валюты могут обвалиться. Даже может встать вопрос о том, а будет ли существовать биткоин. Следует быть осторожными при заключении контрактов – есть риск не заметить важные детали, нюансы, не учесть какие-то существенные моменты, что впоследствии повлечет за собой сложности и убытки", - предупредил астролог.

В то же время Росс отметил, что обсуждать будущее сотрудничество можно, а вот приступать к реальным действиям пока не стоит.

"Любые обещания стоит подвергать сомнениям. Люди в этом месяце будут много говорить, но мало делать. Слова могут никак не подтверждаться и не подкрепляться действиями. Любая новая информация, которая будет получена, должна проверяться и перепроверяться", - рассказал астролог.

Также эксперт отмечает, что переходить на новое место работы в декабре 2022 года – не самая удачная затея.

"Лучше повременить с этим хотя бы до 15 января. Однако, принимая решение не ждать, следует быть готовыми к тому, что деятельность может со временем измениться, либо вы долго не задержитесь на новом месте. Лучше возвращаться к старым видам деятельности, старым должностям, на прежнее место работы", - подытожил Росс.

Напомним, астролог Влад Росс в гороскопе на декабрь 2022 рассказал, кто окажется среди лузеров и счастливчиков Луны. Для Девы, Козерога и еще двух знаков зодиака последний месяц года будет очень удачным, отмечает он.

Ранее астролог Анна Карпеева отметила, что в 2026-2027 годах планеты сойдутся так, что это может повлечь за собой изменение мирового порядка, мировых лидеров, а также создание нового союза стран, подобного Евросоюзу. Но изменения в мировом порядке могут повлечь новую войну в 2030 году.

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