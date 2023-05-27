Сложнее, чем кажется: лишь люди с высоким уровнем IQ быстро найдут пустые часы

Вам нужно найти пустые песочные часы всего за 15 секунд. Обратите внимание на то, что эта головоломка с подвохом.

https://news.glavred.info/slozhnee-chem-kazhetsya-lish-lyudi-s-vysokim-urovnem-iq-bystro-naydut-pustye-chasy-10473535.html Ссылка скопирована

Нужно найти пустые часы за 15 секунд / Коллаж: Главред, фото: mixnews.lv, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии с эффектом обмана зрения становятся невероятной тренировкой для нашего мозга. Головоломки по картинкам заставляют нас сконцентрироваться и мыслить нестандартно.

Иногда в задачке по картинке нам нужно найти что-то, чего, на первый глаз, там вообще нет. Однако так воспринимает изображение мозг, который редко разбирается с подобными задачками. Мы предлагаем вам разобраться с необычной головоломкой, проверить свои умения и потренироваться.

Перед вами изображение с огромным количеством песочных часов. Все они кажутся заполненными, однако это не совсем так. На картинке есть совершенно пустые часы, в которых нет песка.

видео дня

Вам всего за 15 секунд нужно найти эти часы. Стоит отметить, что с этой головоломкой за отведенное время смогут справиться только внимательные люди с высоким уровнем IQ.

Нужно найти пустые часы за 15 секунд / фото: mixnews.lv

Где спрятались часы

Если вы не смогли найти часы за 15 секунд – не стоит расстраиваться. Возможно, вас просто что-то отвлекло и вам не хватило времени. Вы можете попробовать найти песочные часы, не ограничивая себя во времени.

Если вам удалось найти одни пустые песочные часы, то радоваться еще рано. Ведь на этой картинке спрятались две штуки часов.

Нужно найти пустые часы за 15 секунд / фото: mixnews.lv

Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.

Вас также заинтересует: