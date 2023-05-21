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Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке 4 животных за 15 секунд

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2023, 16:57 обновлено 21 мая, 17:05
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Справиться с этой головоломкой по картинке смогут лишь люди с нестандартным мышлением.
головоломка
Нужно найти животных за 15 секунд / Коллаж: Главред, фото: Adme, ua.depositphotos.com

Головоломки, оптические иллюзии, задачи на логику - отличный способ разгрузить ваш мозг и натренировать его. Эти все задания помогут стать более внимательным и наблюдательным.

Вы сможете смотреть на мир другими глазами и замечать то, на что раньше даже не обратили бы внимание. После таких тренировок вы будете щелкать все головоломка как семечки.

Мы предлагаем вам разобраться с одной головоломкой. Перед вами картинка, на которой изображены несколько деревьев, лес, снежные холмы, дом и мужчина с собакой.

видео дня

Однако это еще не все. На этой картинке спрятались 4 животных, но их не так просто найти. Вам нужно отыскать их все всего за 15 секунд. Стоит отметить, что с этой головоломкой справятся лишь люди с удивительными возможностями и нестандартным мышлением.

головоломка
Нужно найти животных за 15 секунд / фото: Adme

Где спрятались животные

Если вам так и не посчастливилось найти животных за 15 секунд, то вы можете попытаться отыскать их и не ограничивать себя во времени.

Напомним, вам нужно мыслить нестандартно, ведь с этой оптической иллюзией все не так однозначно. Присмотритесь, возможно животные спрятались на деревьях или в кустах.

Если вам все же не удалось найти животных, то ниже вы сможете увидеть, где же именно они прячутся.

головоломка
нужно найти животных за 15 секунд / фото: Adme

Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.

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